تعرف على أكثر بلد أوروبي ينتشر فيه الإيدز

كشفت جمعية مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في دول بحر البلطيق، عن أكثر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد المصابين بالمرض.

وقالت الجمعية في بيان لها أن "لاتفيا" أصبحت أكثر دولة في الاتحاد الأوروبي، من حيث عدد المصابين بمرض الأيدز، بحسب "رويترز".

وأضافت الجمعية أنه لغاية 1 يناير/كانون الثاني عام 2017 تم تسجيل 6972 مصابًا بالإيدز في لاتفيا (عدد السكان نحو مليوني نسمة)، وهو ما يزيد عن عدد المصابين بهذا المرض في إستونيا المجاورة، التي كانت تشغل المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد مرضى نقص المناعة المكتسبة.

كما دعت الجمعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بغية معالجة هذه المشكلة ووقف انتشار هذا المرض الخطير.

المصدر: sputniknews