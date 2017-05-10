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فاكهة شائعة تقي من 4 مشاكل صحية مميتة
كشف العلم مؤخرا عن أن الوقاية من أمراض القلب وضغط الدم والسكتة القلبية وارتفاع الكوليسترول يكمن في فاكهة واحدة، ولحسن الحظ هي شائعة جدا في منطقتنا العربية.
ذكر موقع antinews أن العلماء أكدو أن التمر هو الطعام الأول في العالم الذي يمكنه مكافحة الإصابة بكل هذه المشاكل الصحية الخطيرة وغيرها الكثير، فعلى سبيل المثال يعالج التمر مشكلة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، حيث يعمل التمر على تنظيف الأوعية الدموية ومنع تجلط الدم.
وينظم التمر معدل ضغط الدم، حيث أنه يحتوي نسبة عالية من البوتاسيوم ولا يحتوي الصوديوم، كما أن 5-6 تمرات تحتوي على 80 ميللي جرام من الماغنسيومن الذي يرفع كفاءة سريان الدم في الأوعية الدموية، ما ينعكس في النهاية على انضباط معدل ضغط الدم في الجسم.
ويعزز التمر بما فيه من نسبة عالية من البوتاسيوم مقاومة السكتات القلبية، حيث يحتاج الجسم 400 ميللي غرام من البوتاسيوم لضمان الوقاية من هذه المشكلة الخطيرة.
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