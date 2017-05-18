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5 أسباب لتشتري نوكيا 3310 الجديد.. ومثلها لتنساه!
بعد أشهر من الانتظار بات "نوكيا 3310" على أعتاب الوصول إلى الأسواق، بعدما أحيت الشركة الفنلندية شجن المستخدمين للهاتف صاحب الانتشار الأوسع في بداية الألفية الجديدة.
ومنذ الإعلان عنه بات 3310 الجديد محط اهتمام عشاق الهواتف المحمولة، لا سيما ممن استخدموا النسخة الأولى قبل نحو 17 عاما، لكن هل تستسلم للحنين إلى الماضي وتشتري الهاتف الجديد؟ أم تتعامل مع الحدث بطريقة "أكثر عملية"؟
كأي هاتف، سيتعين على المستهلكين الموازنة بين مميزاته وعيوبه قبل اتخاذ قرار بشأن شرائه أو تجاهله، وإليك بعض من هذه النقاط السلبية والإيجابية التي قد تساعدك على القرار.
ومن أهم مميزات "نوكيا 3310" الجديد:
::السعر: بنحو 50 جنيها إسترلينيا فقط أو ما يعادلها يمكنك الحصول على هاتفك الجديد، وهو مبلغ يعادل تقريبا ربع ما يتعين عليك دفعه لشراء هاتف ذكي متوسط الإمكانات.
::الكاميرا الخلفية: عشاق 3310 القديم سيمكنهم التقاط الصور بعد إضافة كاميرا بقوة 2 ميغابكسل للهاتف المعدل.
::عمر البطارية: بإمكان الهاتف المعدل البقاء مشحونا لنحو شهر إذا لم يتم استخدامه، كما يمكنه الصمود بشحنة واحدة لنحو 22 ساعة من المكالمات.
::المتانة: اشتهر الهاتف القديم بصلابته، ولا يزال الهاتف الجديد يتمتع بنفس الميزة.
::الثعبان: اللعبة الشهيرة التي شغلت الملايين ستكون موجودة بالهاتف المعدل، لكن بنسخة أكثر تطورا ومع شاشة أكبر حجما وأكثر دقة.
أما أبرز عيوب الهاتف المعدل فهي:
::لا واتساب: هناك قابلية لتحميل بعض التطبيقات على الهاتف، لكن لا توجد أي أدلة على أنه يدعم أحد أشهر تطبيقات الاتصال.
::قد لا يعمل في كل الدول: "نوكيا 3310" المعدل يعمل فقط على النوع القديم من شبكات المحمول "2G"، ومثل هذه الشبكات لم تعد تعمل في عدد من الدول منها الولايات المتحدة وهولندا وسويسرا.
::لا سيلفي: بما أنه لا توجد كاميرا أمامية فإن التقاط صور السيلفي سيكون أمرا معقدا.
::لا لوحة مفاتيح باللمس: دعك من المحادثات السريعة، لكن هذا الأمر سيعقد من مهمة كتابة نصوص أطول نسبيا مثل رسائل البريد الإلكتروني.
::لا يوجد مساعد ذكي يمكنك التحدث إليه: شبيه بنظام "سيري" الخاص بـ"آيفون"، و"ألكسا" الخاص بـ"أمازون"، و"بيكسباي" الخاص بـ"سامسونغ".
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