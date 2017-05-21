- جوجل وفيسبوك.. هل ينقذان صحافة أستراليا؟
- “إنستغرام” الأكثر إضراراً بالصحة العقلية!
- فيديو جديد للحظة دهس المارة في تايمز سكوير
- بالفيديو.. "بالون" للتخلص من السمنة من دون عملية جراحية
- نجوى كرم تدعو إلى تطبيق قانون حمورابي على الحبيب
- قمم الرياض… والتصالح مع الواقع
- هل بدأ الاقتصاص من «حزب الله»؟
- عون يطمئن إلى قرب حصول الانتخابات وباسيل يرفض التمديد
- 3 لاءات أميركية: لا لحرب إسرائيلية في لبنان.. لا لمواجهة عسكرية مع طهران.. لا لتمدد إيران في المنطقة
- نقابة جديدة للإعلام ونظام تقاعد للصحافيين
- قصة بدر الدين في سورية بصفتها مؤشر الحرب المقبلة
- روحاني بعد فوزه الكاسح يتعهد النأي عن «العنف والتطرف»
- أنريكي: سأعود لـ«الكامب نو» مشجعاً
- الشرق الأوسط.. إيران
- توقعات الأبراج ليوم May21, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 21, 2017
- هربا من غلاء المساكن في أستراليا.. السيارة تتحول إلى شقة
- أستراليا تدرس تغليظ عقوبات "بورنو الانتقام"
- الفالقة السورية وجنيفات الصرف السياسي لناتج واقع الميدان السوري
- اتفاقات غير مسبوقة.. الرياض وواشنطن توقعان سلسلة من العقود بقيمة 380 مليار دولار في اليوم الأول لزيارة ترامب
- جامعة العزم تنظم محاضرة بعنوان "الاعلام في مهب الازمات"
- المشنوق يخطب ودّ الاسلاميين.. و″المستقبل″ الى مزيد من التنازلات!
- بشري: ستريدا تنسب الانجازات لـ ″القوات″.. وعمها جبران ينتفض!
- هل تعلم أن الخبز لا يسبّب السمنة؟.. 4 خرافات يردّدها الناس عن هذه الأكلة الأساسية
- فتاة تفضح والدتها على الهواء.. تخون والدي مع أصدقائه وما تفعله مع صديقتها أكثر فظاعة!
بالفيديو.. "بالون" للتخلص من السمنة من دون عملية جراحية
طوّر الخبراء جهازاً جديداً على شكل “بالون” يمكن ابتلاعه مع كوب من الماء ليتضخم في المعدة من أجل المساعدة على فقدان الوزن خلال 4 أشهر فقط.
وقال الباحثون إن البالون يجعل الذين يعانون من السمنة المفرطة يشعرون بالامتلاء، هذا وقد يصبح بديلا للعمليات الجراحية المعدية باهظة الثمن.
وبحسب “روسيا اليوم” فان جهاز “Elipse”يعد أول “بالون معدة” يمكن إدخاله وإخراجه من جسم الإنسان، دون استخدام المخدر أو الحاجة للجراحة.
وأظهرت دراسة أجريت على 42 مريضاً، قُدمت في المؤتمر الأوروبي حول السمنة بالبرتغال، أن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، فقدوا ما يقارب من ثلث وزنهم الزائد، باستخدام جهاز Elipse.
وستقوم هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، التي مولت تجربة تكنولوجية مماثلة، بتحليل النتائج التي توصلت إليها جامعة Sapienza في روما.
ويذكر أن أكثر من 6400 شخص في بريطانيا، يخضعون لعملية جراحية من أجل إنقاص الوزن، سنويا، بتكلفة تصل إلى نحو 8 آلاف جنيه إسترليني لكل مريض.
ويقول الأطباء إن البالون المبتكر الذي يمكن ابتلاعه، يجذب اهتمام المرضى بشكل أكبر كما تعد تكلفته رخيصة نوعا ما، تتراوح بين 2200 و3400 جنيه إسترليني.
وتستغرق عملية بلع البالون وامتلائه بالماء نحو 15 دقيقة فقط، حيث يمكن القيام بها من قبل أخصائي التغذية، بدلا من الطبيب الجراح.
وبعد أربعة أشهر ينفجر البالون تلقائيا ويخرج من الجسم لذا لا يوجد حاجة لإجراء عملية جراحية لإزالته.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بالفيديو.. "بالون" للتخلص من السمنة من دون عملية جراحية
- 5 أسباب لتشتري نوكيا 3310 الجديد.. ومثلها لتنساه!
- فاكهة شائعة تقي من 4 مشاكل صحية مميتة
- تعرف على أكثر بلد أوروبي ينتشر فيه الإيدز
- آلام الكتف - أسبابها وكيف يمكن التخلص منها؟
- بروفيسور مغربي يُخلِّص البشرية من جراثيم تهددها بالفناء.. هكذا نجح في فكِّ لغز عجز عنه العلماء
- اكتشاف طبي يفتح الطريق للقضاء على مرض غامض
- إبطاء الموت وعلاج الأمراض المستعصية.. إلى أين ستأخذنا آخر التطورات في علم الجينات؟
- آبل تستعين بـ "فريق سري" لتطوير أجهزة استشعار لعلاج السكري
- فيتامين سي علاج بديل لمرض السرطان
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)