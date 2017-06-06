وداعاً للصلع.. المصادفة تقود العلماء إلى تطوير علاج جديد

إحدى جلسات معالجة تساقط الشعر (الوكالة الفرنسية)

تم اكتشاف بطريق المصادفة ما قد يكون الحل لملايين الرجال ممن يعانون الصلع ومشاكله. يقول الباحثون إنهم بصدد تطوير مرهم من شأنه أن يوقف الصلع والشيب.

فقد أعلن باحثون أمريكيون في جامعة جنوب غرب تكساس الطبية ونشروا نتائجها اليوم الثلاثاء، في دورية Genes & Development العلمية؛ أنهم اكتشفوا الآلية الكامنة وراء الإصابة بالصلع والشيب ما يمكن أن يقود إلى تطوير علاجات لهذه المشاكل التي تؤرق الكثيرين.

وأكد الباحثون أنهم توصلوا إلى هذا الاكتشاف عن طريق المصادفة إذ كانوا يجرون الدراسة على مجموعة من الفئران لفهم كيفية فهم تكوين الأورام السرطانية. وبالتحديد كانوا يدرسون الاضطراب الوراثي الذي يسبب تشكل ورم اسمه "الورم العصبي الليفي من النوع الأول".

وأثناء التجارب، كان لا بد من دراسة بصيلات الشعر. وكان العلماء يعرفون أن في جذر بصيلة الشعر خلية جذعية لها علاقة بنمو الشعر، لكنهم لا يعرفون كيف تحولت خلية الجلد هذه "الخلية الجذعية" إلى خلية شعر.

ومن خلال بحثهم توصلوا إلى أن هناك بروتين يتعلق بتطور ونمو الأعصاب اسمه KROX20، هو المسؤول عن تغير أشكال الخلية وتحولها، وأن هذا البروتين في الفئران هو الذي يحول خلية الجلد إلى خلية شعر.

واكتشف الباحثون أيضاً أن بروتين KROX20 يحفز خلية الشعر لإنتاج بروتين آخر اسمه SCF. لذلك، فإن هذين البروتينين مهمان وأساسيان لظهور الشعر فى لونه الأساسي وهو اللون الأسود عموماً، وأن غياب أي منهما يؤثر على العملية ككل.

ووجد الباحثون أنه عندما يحدث خلل فى إنتاج بروتين KROX20 يصبح الفأر أصلع، أما إذا أزيل بروتين SCF فيتحول شعر الفئران إلى اللون الرمادي.

ويأمل فريق البحث فى تكرار التجربة على البشر للتوصل إلى النتائج ذاتها. كما يأملون لفهم الآلية وراء تغير لون الشعر مع التقدم فى السن، ما يقود إلي علاجات جديدة تساعد على علاجات مشاكل الشعر التي تظهر عند الشيخوخة.

المصدر: ديلي صباح