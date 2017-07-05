نصيحة للرجال: تزوجوا في شبابكم لئلا تُنهكوا جنسياً على يد نسائكم

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"تقل خصوبة المرأة كلما زاد سنها، لكن الرجل لا يحدث له ذلك"، لو كنت تقتنع بصحة هذه المقولة فيجب أن تقرأ هذا المقال. فالعلم له رأي مختلف.
إذا تزوج الرجل الكبير في السن زوجة تصغره بأعوام كثيرة، لمجرد رغبته بالإنجاب، فقد يجد نفسه أمام محاولات لا تنتهي للإنجاب، ومطالبات متتالية لممارسة العلاقة الحميمة التي قد لا تثمر بسهولة عن حمل.
وفي الغالب، ستحتمل الزوجة الشابة هذه العلاقات المستمرة، لكن هل يستطيع الزوج الكبير بالسن أن يلبي طلبها؟
"هناك الكثير من الرجال يؤجلون مرحلة الزواج لسنوات طويلة مقتنعين أن خصوبتهم لن تتأثر بذلك"، يقول دكتور عادل كامل استشاري الخصوبة والعقم لرصيف22.
وبحسب كامل، فإن العلم أثبت أن هذا المعتقد الذي ظل لسنوات طويلة في عقول الكثير من المجتمعات، خصوصاً العربية منها غير سليم.
"هناك احتمال أن يؤثر سن الرجل على خصوبته" يقول كامل، مضيفاً أن الأمر مختلف عنه لدى المرأة، حيث يمكن للرجل أن ينجب حتى لو وصل عمره للسبعين لكنه سيحتاج وقتاً طويلاً قد يصل لسنوات حتى تحمل منه زوجته.
ويؤكد تقرير نشره موقع صحيفة الجارديان البريطانية أن الرجل يعاني من انخفاض واضح في الخصوبة حين تتقدم به السن، كما أن هناك ساعة بيولوجية لدى الرجل كما عند المرأة.
وأظهرت نتائج العلاج بالتلقيح الصناعي انخفاض نسب نجاح الحمل عندما يتجاوز الرجل عامه الخامس والثلاثين.
حيواناتك المنوية في خطر
وبحسب التقرير فإن عملية التقدم في السن عند الرجال تؤثر على نوعية الحيوانات المنوية، مما يصعب حدوث عملية الحمل، كما أن كبر سن الرجل قد يزيد من خطر الإجهاض عند المرأة.
يشرح كامل: "ينخفض هرمون التستستيرون (هرمون الذكورة) لدى الرجال حين يزيد عمرهم وهو ما يجعل نسبة الخصوبة تقل، وبالتالي تزيد فرص إنجابهم لأطفال لديهم مشاكل في الكروموسومات".
ويؤكد أنه كلما زادت سن الرجل انخفض حجم ونوعية السائل المنوي، مما يزيد من صعوبة مهمة الحيوانات المنوية في الوصول إلى البويضة لتخصيبها.
وأظهرت دراسة بريطانية نشرت في العام 2011 أن فرص الرجال في أن يصبحوا آباء تتراجع بسرعة حين يصلون لسن الـ 41 عاماً. وحذر الباحثون من أن خصوبة الذكور تتراجع مع التقدم في السن.
وفي العام 2016 أظهرت دراسة أخرى قام بها علماء من جامعة كوبنهاغن أن الأطفال الذين ولدوا لآباء كبار في السن تزيد خطورة إصابتهم بالتوحد.
أن تتزوج بعد الأربعين
يرى عادل أن الرجال عليهم أن يعيدوا التفكير في وهم أن خصوبتهم ستظل كما هي مهما تقدم بهم العمر لمجرد أنهم رجال، معتبراً أن الرجل حين يزيد عمره فقد يتعرض لمشاكل صحية عدة تؤثر على الخصوبة، منها قلة عدد الحيوانات المنوية، ومشاكل الانتصاب إلى جانب الإصابة في الخصيتين، وقد يصل الأمر إلى انسداد القنوات التي تحمل الحيوانات المنوية.
"تريد أن تبدأ عائلة؟ افعل ذلك فوراً" ينصحك تقرير الجارديان.
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