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حقنة تذيب كل الدهون في جسمك خلال أيام
تمكن باحثون في أحد عيادات بلندن من إيجاد اختراع حقنة زهيدة الثمن لإذابة الدهون المتراكمة في الجسم خلال أيام قليلة، وتدعى هذه الحقنة “أكواليكس” وتتألف من مادة كيماوية تدعى “ديوكسي كوليت” يتم حقنها في الجيوب الدهنية العنيدة والصعبة لتقوم بتفتيتها وإزالتها بسرعة، وقد وصفها الأطباء بأنها أقرب لعملية شفط الدهون وقت الغداء. يذكر أن الحقنة جرّبت على الكثير من النساء البدينات واللواتي لجأن إلى الكثير من وسائل التنحيف دون جدوى، لتعمل على إذابة الدهون المتراكمة لديهم و التي يصعب إزالتها بسرعة، وذلك بحسب صحيفة “ديلي ميل”.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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