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المصنفة ايضاً في: العلوم والبيئة, منوعات

احذر...هذا العصير يسبب السرطان

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 127
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احذر...هذا العصير يسبب السرطان

وجه خبير خبير التغذية الفرنسية لوران شوفاليه، طبيب التغذية فى مستشفى موبوليه الفرنسية، تحذيرًا خطيرًا من تناول عصير الرمان الصناعى.

 

قال "شوفاليه" إن المستهلك سوف يجد بالعصير به نكهة الرمان، بالإضافة إلى الفراولة والليمون والمشمش وحمض ليمونك والسكر، ما يسبب مشاكل لمرضى السكر والبدانة، وهو غذاء للخلايا السرطانية.

 

يذكر أن ثمرة الرمان هى فاكهة دول حوض البحر المتوسط، وغنية بفيتامين (ج)، و(ب6)، المفيد لصحة المخ ومضاد للأكسدة الذى يحمى خلايا الجسم من أمراض القلب والسرطان.

 

واهتم رجال الصناعة مؤخرًا بتحويله إلى عصير، ولكنهم استخدموا النكهة فقط، ما أضاع فائدة الرمان الحقيقية، بحسب "أ ش أ".

المصدر: sputniknews

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