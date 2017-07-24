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المصنفة ايضاً في: العلوم والبيئة, منوعات

هاتف نوكيا 8 قادم للأسواق في 31 يوليو

آخر تحديث: منذ 5 دقيقة
المصدر: عالم التقنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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هاتف نوكيا 8 قادم للأسواق في 31 يوليو

تسعى شركة إتش إم دي HMD المالكة لعلامة نوكيا التجارية لإطلاق هاتف نوكيا 8 في الأسواق يوم 31 يوليو/تموز الجاري، وذلك على ذمّة موقع Venture Beat الذي شارك بدوره صورة الجهاز.

 

وبحسب التقارير، فإن الجهاز الجديد سيحمل كاميرا خلفية بدقّة 13 ميغابيكسل من إنتاج شركة Carl Zeiss، وهي كاميرا مزدوجة مع ضوء فلاش.

 

وسيعمل الجهاز بمعالج سناب دراغون 835 من كوالكم، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت أو 6 غيغابايت، مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 64 غيغابايت وشائعات عن دعم شريحتي اتّصال.

 

أما الشاشة فهي بحجم 5.3 بوصة وبدقّة 2560x 1440 بيكسل. وسيعمل نوكيا 8 بنظام أندرويد 7.1.1 على أن يتوفّر الجهاز باللون الأزرق، أو الذهبي، أو الفضي كذلك.

 

السعر لم يُذكر في التقارير الصادرة، إلا أن الشركة قد تسعى لطرح الجهاز بسعر مُنافس لبقيّة الأجهزة من نفس الفئة.

المصدر: عالم التقنية

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