- ثعلب الدبلوماسية الأميركية: قوى خارجية ستطيح بالوجود الغربي في الشرق الأوسط.. وإيران ستقيم إمبراطورية متطرفة على أنقاض داعش
- عرفه الرومان القدماء وأول من ارتدته "راقصة".. كيف تحوَّل البيكيني من ملابس فاضحة إلى رمز للأناقة؟
- أيقونة الثورة التونسية فنانة تحلم بأن تكون طائر الحرية العربي
- رقص بارع لفتاة إيرانية في شوارع طهران.. والسلطات توقفها لتعدّيها على ثقافة المجتمع
- لو شاهدت ما يفعله برضيعه لطالبت بسجنه فوراً.. باحث عن الشهرة مطلوب للعدالة بسبب هذه الحركات
- هاتف ياباني يسبق “أبل” و”سامسونغ”
- توقعات الأبراج ليوم August 10, 2017
- حزب الله يفرض على لبنان التطبيع مع النظام السوري كأمر واقع
- الإخوان... الجزيرة
- الحكومة تدفن رأسها في الرمال: الوزراء إلى سوريا بصفتهم الشخصية!
- النازحون إلى عرسال ما بعد «النصرة»: لتُرجعْنا روسيا إلى ريف حمص الشمالي
- عندما قال الحريري : انا محكوم بالإعدام !
- الحكومة تقف خلف الجيش بمعركة داعش والسجال حول زيارة سورية كاد يطيح بها
- توجُّه رئاسي لحوار حول «السلسلة» والإنقسام الداخلي يتجدَّد حول سوريا
- فضيحة المدرسة الحربية: مئة ألف دولار تجعلك ضابطاً
- لبنان «على الطاولة» في كباشٍ إقليمي - دولي متصاعِد
- الانتخابات الفرعية.. طارت!
- «سورية الروسية» هل تختلف عن «سورية الأسد» ؟
- امتناع وزيرَي الدفاع والداخلية عن تنفيذ القانون
- انتخابات بخطاب طائفي
- لبنان وصراع المحاور: خطورة الحسابات الخاطئة
- أنصهار لا إندثار!
- مقاييس النجاح تتقدَّم والعبرة في ما بعد معركة الجرود
- الأزمة مع كوريا الشمالية تنعكس على أسواق الأسهم العالمية
- الوساطة الكويتيّة تُواجه صُعوبات خطيرة بعد مقالة الرّاشد التي ذكّر فيها الكُويتيين بدَور “الدّول الأربع″ في تحرير بلادهم.. إنّها رسالةٌ سعوديّة تُريد الكويت عُضوًا خامسًا في تحالفها ضد قطر وليس وسيطًا.. كيف سيكون رد الكويت؟ وهل ستستمر في الوساطة؟
هاتف ياباني يسبق “أبل” و”سامسونغ”
طرحت شركة “شارب” اليابانية، الثلاثاء، هاتفها الذكي الجديد “Aquos S2″، بشكل رسمي، في مسعى إلى تعزيز حضورها في السوق الآسيوية إلى جانب العملاقين “أبل” و”سامسونغ”.
وبحسب ما نقلت “بزنس إنسايدر”، فإن هاتف شارب الجديد يمتاز بحواف دقيقة جدا، الأمر الذي يفسح مساحة أكبر من الواجهة للشاشة.
وتصل مساحة الشاشة إلى 12.7 سنتيمترات، وتغطي بذلك قرابة 87 في المئة من واجهة الهاتف الذكي.
وتعد مساحة الشاشة التي تكاد تغطي واجهة الهاتف بالكامل تقنية المستقبل بالنسبة للهواتف الذكية، وإحدى الأمور التي تتنافس فيها الشركات الكبرى، على اعتبار أن السعة الكبيرة تتيح استخداما مرنا ومشاهدة أفضل للصور ومقاطع الفيديو.
ويباع الهاتف الجديد الآن في الصين فقط، ويقارب سعره 370 دولارا، ومن المستبعد أن يصل في الفترة المقبلة إلى السوق الأميركية.
وتصل ذاكرة الوصول العشوائي في الهاتف إلى 6 جيغابايت، إضافة إلى سعة تخزين تناهز 128 جيغابايت.
وتبلغ سعة البطارية في الهاتف 300 mah، أما الكاميرا الخلفية فتصل جودتها إلى 12 ميغابيكسل، بينما ظلت الأمامية في حدود 8 ميغابيكسل.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- هاتف ياباني يسبق “أبل” و”سامسونغ”
- دراسة: الحمل بعد الثلاثين قد يطيل عمر المرأة إلى 100 عام!
- اكتشاف جديد: مفتاح فعال لحرق الدهون في الجسم
- تهاوي أكذوبة التبرير العلمي للشذوذ الجنسي
- السكر مصدر خطر لنمو الخلايا السرطانية
- هاتف نوكيا 8 قادم للأسواق في 31 يوليو
- بقيادة باحثين أستراليين.. علماء يمنحون الأمل لمرضى الأنفلونزا
- احذر...هذا العصير يسبب السرطان
- حقنة تذيب كل الدهون في جسمك خلال أيام
- أخطار الجلطة الدهنية الرئوية تواكب عمليات شفط الدهون
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)