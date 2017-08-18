طريقة فعالة لمحاربة الشيخوخة المبكرة

أكد علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية أن اتباع نظام غذائي قليل السعرات الحرارية يساعد على الحفاظ على صحة الجسم ويساهم في إطالة العمر ومحاربة الشيخوخة.

وفي حديث لموقع EurekAlert قال العلماء: "تعتبر الشيخوخة المبكرة وتلف الخلايا السريع من أخطر الأمراض التي تواجه الإنسان وتدمر الصحة، وخلال أبحاثنا الأخيرة، حاولنا إيجاد أفضل الطرق للوقاية من هذا المرض. وبينت التجارب التي أجريناها على الفئران المخبرية أن اتباع حميات غذائية قليلة السعرات الحرارية يساهم في إطالة العمر البيولوجي للجسم ويمنع التلف السريع للخلايا".

وأوضحوا أنهم راقبوا، أثناء فترة التجارب، الوضع الصحي للحيوانات المخبرية التي أخضعوها لعدد من الحميات الغذائية، حيث تبين أن الفئران التي أرغمت على اتباع نظام غذائي قليل السعرات الحرارية لمدة ستة أشهر، زاد متوسط العمر لديها بمعدل ملحوظ، كما تباطأت لديها معدلات تلف الخلايا.

كما أكدوا أن النتائج التي توصلوا إليها ستدفعهم لمواصلة الدراسات للتأكد فيما إذا كانت تلك الطريقة مفيدة لأجسام البشر أم لا.

يذكر أن العديد من الدراسات الطبية كانت قد تحدثت سابقا عن دور النظام الغذائي وتأثيره على صحة الإنسان، فمنذ مدة أكدت إحدى تلك الدراسات أن نسبة الموت بسبب الأمراض الخطيرة تزداد لدى الذين يستهلكون كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، كلحم البقر والخنزير والضأن في نظامهم الغذائي، وأكدت الدراسة على أن أفضل مصدر للحصول على البروتينات الضرورية للجسم هو اللحوم البيضاء.

وحول محاربة الشيخوخة نشرت مجلة Nature Communications، في فبراير من العام الجاري، مقالا أكدت فيه أن العلماء اكتشفوا 25 جينا من شأنها المساهمة في إبطاء عملية التلف السريع للخلايا.