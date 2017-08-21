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المصنفة ايضاً في: العلوم والبيئة, منوعات

كيف تعرف أنك مصاب بنقص المغنيسيوم؟

آخر تحديث: منذ 15 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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كيف تعرف أنك مصاب بنقص المغنيسيوم؟

أوردت مجلة “إيلي” الألمانية أن المغنيسيوم يتمتع بأهمية كبيرة لوظيفة العضلات والأعصاب والإنزيمات، موضحة أن أعراض نقص هذا المعدن المهم تتمثل في التقلصات العضلية وضعف التركيز والصداع والتعب والاضطراب الداخلي.

 

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال في موقعها الإلكتروني إن نقص المغنيسيوم يرجع إلى أسباب عدة، منها الإفراط في ممارسة الرياضة والتوتر النفسي والإفراط في تناول السكر والقهوة، بالإضافة إلى تعاطي حبوب منع الحمل.

 

ولمواجهة نقص المغنيسيوم، تنصح “إيلي” بتناول الأطعمة الغنية به، ألا وهي: الموز والأفوكادو والفاصولياء وبذور القرع العسلي والمكسرات والكاكاو. كما يمكن اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية، ولكن تحت إشراف الطبيب. وتحتاج المرأة إلى 300 ملليغرام من المغنيسيوم يومياً، في حين يحتاج الرجل إلى 350 ملليغرام.

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