كيف تكتشف الإصابة بالخرف مبكرا عن طريق الهاتف

اكشتف علماء طريقة جديدة تمكنهم من اكتشاف وتشخيص مرض الخرف، وذلك عن طريق لعبة على الأجهزة المحمولة، والتي تم تصميمها بطريقة الواقع الافتراضي.

وقام العلماء بعمل أكبر تجربة خاصة بمرض الخرف على مستوى العالم، بحسب ما نشر موقع "بلومبرغ".

أُطلق على اللعبة اسم "Sea Hero Quest VR"، ويمكن من خلالها اختبار قدرات الشخص على التنقل، وهي أولى القدرات التي تضعف لدى الأشخاص الذين يصابون بمرض الخرف.

يتم اللعب من خلال اختيار المستخدم دور قبطان السفينة، ويستخدم قدرته على تحديد الاتجاهات للمرور عبر ممرات مائية معقدة وجزر وبحار جليدية.

جدير بالذكر أنه سبق إنتاج لعبة جذبت 3 ملايين مستخدم، وأنتجت كمية كبيرة من البيانات العلمية، أظهرت أن قدرتنا على التنقل وتحديد الأماكن تضعف مع التقدم في العمر.