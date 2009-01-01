إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | العلوم والبيئة | كيف تكتشف الإصابة بالخرف مبكرا عن طريق الهاتف
المصنفة ايضاً في: العلوم والبيئة, منوعات

كيف تكتشف الإصابة بالخرف مبكرا عن طريق الهاتف

آخر تحديث: منذ 5 من الساعات 48 من الدقائق
المصدر: sputniknews
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 77
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

كيف تكتشف الإصابة بالخرف مبكرا عن طريق الهاتف

اكشتف علماء طريقة جديدة تمكنهم من اكتشاف وتشخيص مرض الخرف، وذلك عن طريق لعبة على الأجهزة المحمولة، والتي تم تصميمها بطريقة الواقع الافتراضي.

 

وقام العلماء بعمل أكبر تجربة خاصة بمرض الخرف على مستوى العالم، بحسب ما نشر موقع "بلومبرغ".

 

أُطلق على اللعبة اسم "Sea Hero Quest VR"، ويمكن من خلالها اختبار قدرات الشخص على التنقل، وهي أولى القدرات التي تضعف لدى الأشخاص الذين يصابون بمرض الخرف.

 

يتم اللعب من خلال اختيار المستخدم دور قبطان السفينة، ويستخدم قدرته على تحديد الاتجاهات للمرور عبر ممرات مائية معقدة وجزر وبحار جليدية.

 

جدير بالذكر أنه سبق إنتاج لعبة جذبت 3 ملايين مستخدم، وأنتجت كمية كبيرة من البيانات العلمية، أظهرت أن قدرتنا على التنقل وتحديد الأماكن تضعف مع التقدم في العمر.

المصدر: sputniknews

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)