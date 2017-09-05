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المصنفة ايضاً في: العلوم والبيئة, منوعات

العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر

آخر تحديث: منذ 45 من الدقائق
المصدر: RT
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 47
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العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر

يستمر العلماء في محاولاتهم لفهم العالم من حولنا، ويكشفون في كل يوم عن معلومة جديدة لتكون حجرا جديدا في بناء مستقبل البشرية.

 

وفي آخر الأبحاث المثيرة للاهتمام، توصل علماء من ألمانيا وأمريكا واليابان وهولندا إلى طريقة بسيطة لتحديد متوسط عمر الكائنات الحية، وأوردت جمعية "ماكس بلانك" الألمانية نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "Nature Communications".

 

في التفاصيل وجد العلماء رابطا بين حجم نويات خلايا أحد أنواع الديدان الأسطوانية (Caenorhabditis elegans)، وبين مدة حياتها. وكلما قل حجم المحتوى الخلوي، زاد متوسط العمر المتوقع للكائن الحي.

 

 

كما أن العلاقة نفسها وجدت لدى ذباب الفاكهة والقوارض، حيث اكتشف العلماء أن النشاط البدني المكثف يعمل على تقليص حجم نويات الخلايا.

 

وفي دراستهم لتلك الظاهرة لدى البشر، أثبتت التجارب التي أجروها على النسيج العضلي لأشخاص تزيد أعمارهم على 60 عاما نفس النتائج.

 

كما أكد العلماء أنه كلما صغر حجم النويات، قلت كمية الفيبريلارين (بروتين داخل النوية يساهم في عملية نسخ الحمض النووي الرايبوزي).

 

وخلص الباحثون إلى أن حجم هذا الجزء في الجسم (محتوى النوية) قد يكون مؤشرا قويا على العمر الحيوي للخلايا، وبالتالي مدة حياة الكائنات الحية بما فيها الإنسان.

المصدر: RT

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