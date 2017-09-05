- العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر
- توقعات الأبراج ليوم September 5, 2017
- 10 سيناريوهات لنهاية العالم كما يراها الحاصلون على "نوبل"
- تعاظم قوة حزب الله يقود مناوئيه بلبنان إلى حمل السلاح مجددا
- هجوم سعودي عنيف على «حزب الله» ... والبواخر: «صفقة» مريبة بالتراضي
- إيران تستعجل تطبيع علاقة لبنان مع النظام السوري
- ترحيل «الدواعش» اتفاق «حزب الله»والنظام ولبنان ليس طرفاً في آلية تنظيم انتقالهم
- اللواء إبراهيم يُحذّر من «الخلايا النائمة» و«الذئاب المنفردة»
- هل الرئيس الحريري في «ورطة» مع الاميركيين ؟
- بدون تعليق
- هذه الطيور المغردة خارج السرب
- مواجهة الذي قتل زوج عمته!
- تعويل على الرياض وطهران لحل أزمات المنطقة
- إذا كانت المُخابرات الإسرائيليّة رَصدت رحلة السيّد نصر الله السريّة إلى دِمشق.. فلماذا لم تُقدم على اغتياله أُسوةً بقادة المُقاومة الآخرين؟ ولماذا ارتدى ملابس رجال الأعمال مثلاً؟ وهل حَلق لِحيته ووضع عَمامته جانبًا؟
- أيّ عراق للأكراد؟
- كوستا خارج تشكيلة تشلسي ويونايتد
- بدون تعليق
- الموسوي: كلام الحريري في باريس شخصي ولا يمثل الحكومة!
- «موسوعة شهداء الكنائس المشرقية»: فِعلُ رجاءٍ بصناعةِ أمجادٍ آتية!
- السنة الدراسية بين «الطوارئ» والإنعاش... وموقف للراعي اليوم
- قرار عون: تنسيق مع سوريا لإعادة النازحين الآن
- كيم الثالث يكمل اللعب بين الكبار
- هل من فذلكة لإنقاذ السلسلة من دون أعباء الضرائب الجديدة؟
- الجيش السوري يحتشد شرقا لكسر حصار دير الزور
- خطأ بإيران يبخر أحلام النساء في مشاهدة مباراة لكرة القدم
العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر
يستمر العلماء في محاولاتهم لفهم العالم من حولنا، ويكشفون في كل يوم عن معلومة جديدة لتكون حجرا جديدا في بناء مستقبل البشرية.
وفي آخر الأبحاث المثيرة للاهتمام، توصل علماء من ألمانيا وأمريكا واليابان وهولندا إلى طريقة بسيطة لتحديد متوسط عمر الكائنات الحية، وأوردت جمعية "ماكس بلانك" الألمانية نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "Nature Communications".
في التفاصيل وجد العلماء رابطا بين حجم نويات خلايا أحد أنواع الديدان الأسطوانية (Caenorhabditis elegans)، وبين مدة حياتها. وكلما قل حجم المحتوى الخلوي، زاد متوسط العمر المتوقع للكائن الحي.
كما أن العلاقة نفسها وجدت لدى ذباب الفاكهة والقوارض، حيث اكتشف العلماء أن النشاط البدني المكثف يعمل على تقليص حجم نويات الخلايا.
وفي دراستهم لتلك الظاهرة لدى البشر، أثبتت التجارب التي أجروها على النسيج العضلي لأشخاص تزيد أعمارهم على 60 عاما نفس النتائج.
كما أكد العلماء أنه كلما صغر حجم النويات، قلت كمية الفيبريلارين (بروتين داخل النوية يساهم في عملية نسخ الحمض النووي الرايبوزي).
وخلص الباحثون إلى أن حجم هذا الجزء في الجسم (محتوى النوية) قد يكون مؤشرا قويا على العمر الحيوي للخلايا، وبالتالي مدة حياة الكائنات الحية بما فيها الإنسان.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر
- فوائد الصوم المتقطع في معالجة مرض السكري
- هل تعتقد أن الدهون تضر صحتك والفاكهة أكثر فائدة لك.. عليك إذن قراءة هذه الدراسة الصادمة
- دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين
- كيف تكتشف الإصابة بالخرف مبكرا عن طريق الهاتف
- علماء المناخ: ثلاث سنوات تفصلنا عن كوارث طبيعية ضخمة
- كيف تعرف أنك مصاب بنقص المغنيسيوم؟
- طريقة فعالة لمحاربة الشيخوخة المبكرة
- هاتف ياباني يسبق “أبل” و”سامسونغ”
- دراسة: الحمل بعد الثلاثين قد يطيل عمر المرأة إلى 100 عام!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)