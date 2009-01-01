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مفاجأة من "آبل" لأصحاب هواتف "آيفون" القديمة
تميزت الهواتف التي أعلنت عنها شركة "آبل"، بخاصية الشحن اللاسلكي التي تتيح تزويد "آيفون" بالطاقة، وذلك دون وصله مباشرة بسلك الشحن.
والمعروف أنه هذه الميزة تعمل عن طريق وضع الهاتف مباشرة على لوحة مخصصة موصلة بالكهرباء، فيتم الشحن لاسلكيا عبر الهيكل الخارجي لآيفون الجديد.
وطرحت شركة "آبل" ميزة الشحن اللاسلكي بذات الطريقة لهواتف آيفون القديمة، وذلك مقابل ما يقرب من 20 دولارا، بدلا من إنفاق 650 دولارا على أرخص هاتف آيفون يوفر ميزة الشحن اللاسلكي، بحسب موقع "bgr".
وتتم عملية الشحن اللاسلكي لهواتف "آيفون" القديمة من خلال حافظات إحداها تسمى "Antye Qi Wireless Charging Receiver Case"، وذلك بعد وضع الهاتف في الحافظة يوضع على اللوحة المخصصة للشحن اللاسلكي، فيتم الشحن.
تتوافق الحافظة الجديدة مع هواتف "آيفون 7" و"آيفون 7 بلس" و"آيفون 6" و"آيفون 6 إس"، وتتيح نفس خلايا الشحن اللاسلكي المتوفرة في هواتف "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس" و"آيفون X".
وتوفر الحافظة التي تباع بسعر يبدأ من 18 دولارا، الشحن اللاسلكي بنفس معيار "Qi" الذي اعتمدته أبل في أجهزتها الجديدة.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- مفاجأة من "آبل" لأصحاب هواتف "آيفون" القديمة
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