5 أخطار تسببها الأطعمة السريعة لدماغك يجب ان تعرفها

- الطعام شيء أساسي للجميع , ويلجأ الناس كثيراً إلى تناول الطعام من الباعة المتجولين في الشوارع وعلى أرصفة الطرقات , ولكن يجب أن نعلم أن تلك الأطعمة المكشوفة في الشوارع والأطعمة السريعة الجاهزة junk food , تشكل تهديداً لنا , ويجب أن نعلم لما من الأفضل تجنبها :

1- الخطر على الدماغ

إن الجانب المظلم من الأطعمة المكشوفة والسريعة ليست حقيقة غير معروفة , فقد أظهرت العديد من الدراسات البحثية أن الأطعمة السريعة والاغذية المصنعة , تزيد السمنة في مرحلة الطفولة , وتسبب أمراض القلب والسكري , والأمراض المزمنة الأخرى ,كما أن العلماء والباحثين أشاروا أيضاً من خلال دراسات مختلفة أن الوجبات السريعة يمكنها أن تسبب ضرراً خطيراً على الدماغ , والأمر المقلق هو أن هذا الضرر لا يحدث فقط لمجرد المواظبة على تناول هذا الطعام بشكل منتظم , ولكن الإستهلاك المنتظم من الوجبات السريعة لبضعة أيام يمكن أن يؤدي إلى الإنهيار العقلي .

إقرأ ..الأغذية المصنعة .. الخطر المجهول

كتب " أندريه سميث " في موسوعة الغذاء الغير مرغوب فيه والوجبات السريعة أن تلك المنتجات التجارية , بما في ذلك الحلوى والسلع والمخبوزات والآيس كريم والوجبات الخفيفة المالحة والمشروبات الغازية , لها قيمة غذائية قليلة أو تكاد تكون معدومة , ولديها الكثير من السعرات الحرارية والملح والدهون , هي معظمها أطعمة جاهزة تقدم على الفور بعد الطلب .

وكلما زاد إستهلاك تلك الأطعمة الغير مرغوب يها , كلما قل إحتمال إستهلاك جسمك للمغذيات الأساسية التي يعتمد عليها .

2- الأطعمة السريعة قد تسبب ضعف الذاكرة ومشاكل في التعلم

- أظهرت دراسة نُشرت في المجلة الأامريكية للتغذية السريرية في عام 2011 , أن الأشخاص الأصحاء الذين يتناولون الوجبات السريعة لمدة 5 ايام فقط , يكون لديهم أداء ضعيف في الإختبارات المعرفية التي تقيس الإهتمام والسرعة والمزاجية , ويمكن بعد تناول تلك الأطعمة لمدة 5 ايام فقط أن تتدهور الذاكرة الخاصة بك بإنتظام , وربما ذلك بسبب أن إتباع نظام غذائي ضعيف أو سام , يمكن أن يسبب بعض التفاعلات الكيميائية التي تؤدي إلى إلاتهاب منطقة الحصين من الدماغ والذي يرتبط بالذاكرة والإدارك

3- يزيد من خطر الخرف

- ربما هذا هو واحداً من أكثر الإكتشافات رعباً المرتبطة بإستهلاك الوجبات السريعة , فأنت تعلم على الارجح أن الأنسولين ينتج في البنكرياس ويساعد في نقل الجلوكوز لتغذية الجسم , في الحقيقة انه يتم إنتاج الأنسولين أيضاً في الدماغ حيث يساعد في حمل الإشارات العصبية وتشكيل الذكريات , وأظهرت دراسة أجريت في جامعة براون أن الكثير من الأطعمة الدهنية والحلويات يمكن أن تزيد بشكل كبير من مستويات الانسولين في الجسم .

وتماما كما هو الحال في مرض السكري من النوع الثاني , مع المستويات العالية من الانسولين , يتوقف الدماغ عن الإستجابة لهذا الهرمون وتصبح مقاومة له , وهذا يحد من قدرتنا على التفكير , أو تذكر وخلق ذكريات , مما يزيد من خطر الخرف .

4- يقلل من من القدرة على ضبط الشهية

- الإستهلاك الزائد من الدهون المتحولة الموجودة في الأطعمة المقلية والمعالجة , يمكن أن ترسل إشارات مختلطة إلى الدماغ , ما يجعل من الصعب معرفة هل أكلت بالفعل أم إذا كنت تريد المزيد , مما يسبب الإفراط في تناول الطعام في نهاية المطاف , وأظهرت دراسة أجريت في عام 2011 أن الدهون المتحولة قد تسبب الإلتهاب في منطقة ما تحت المهاد , وهي جزء في الدماغ يحتوي على خلايا عصبية للسيطرة على وزن الجسم .

لذا , فا في أسوء السيناريوهات , عادة ما يكون الإفراط في تناول الطعام السريع مشابهاً لإدمان المخدرات.

5 - الأطعمة السريعة قد تسبب الإكتئاب

- أظهرت الكثير من الدراسات أن تناول الأطعمة عالية السكر والدهون , تسبب تغيير في النشاط الكيميائي للدماغ , مما يجعله أكثر إعتماداً على تلك الأطعمة , فقد أظهرت دراسة أجريت في جامعة مونتريال على الفئران , أنها عانت من أعراض الإكتئاب بعد توقف نظامها الغذائي الذي إعتمد على الاطعمة السريعة , وهذا يمكن أن يحدث بسهولة مع البشر , بعد أن يعتمد على تناول هذا الطعام , فيكون من الصعب الإبتعاد عنه , وربما يصاب بالإكتئاب إذا ابتعد عن تلك الاطعمة لفترة , وبالتالي سيعود لها في نهاية المطاف لراحته النفسية .