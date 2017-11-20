- هندية على عرش جمال العالم لعام 2017 .. إجابة ذكية على سؤال عادي وراء فوزها!
- بند «التدخلات الإيرانية»
- تقنية جديدة لزراعة الأسنان في 9 أسابيع!
- الاستقالة تُدخل لبنان في مرحلة جديدة المبادرة في يد عون والكرة في مرمى «حزب الله»
- لبنان... عيْناً على «ديبلوماسية الهاتف» لـ «الإليزيه» وعيْناً على «اختبار القاهرة»
- الحريري: أمامنا مسؤوليات كبيرة لكن لست وحدي المسؤول
- موظفو «اوجيه» الفرنسيون: نريد أموالنا من الحريري
- بين أزمة الحريري وأزمة السعودية؟
- الحريري بـ«نيو لوك»: هل يحتل «السبهانيون» بيت الوسط؟
- الجرّاح يتغيّب عن استجوابه ويبحث عن مخارج
- نقابة المحامين في بيروت: «التيار» يُخسّر نفسه
- انتخابات محامي طرابلس: المستقبل «ينتقم» من القوات
- عين الحلوة: عودة إلى دوامة الاغتيالات؟
- لبنان في بداية نفق مظلم بعد عودة الحريري
- توقعات الأبراج ليوم November 20, 2017
- الحريري يتَّكل على عون... وعون يتَّكل على «الحزب»!
- أيّ مستقبل لـ»الطائف» والنظام؟
- عون طرَح تقريب الإنتخابات إذا فشل التأليف
- إرتباكٌ يضرب التحالفات
- نديم الجميل لعون: هل تذكر يا فخامة الرئيس؟
- إشارات تواكب التصعيد: الوضع النقدي أولاً .. ولكن
- حوار فرنسي ــ إيراني حول لبنان: باريس تعهّدت بالسعي لدى طهران لتليين موقف حزب الله
- إنترسبت: السعودية قوة إقليمية تتخبط وتوشك على الانهيار
- صواريخ إيران تهدد عواصم عربية
- "الرصاصات التي أطلقها زوجي لم تقتل رابين"
تقنية جديدة لزراعة الأسنان في 9 أسابيع!
إذا كنت تعاني من فقدان أسنانك سواء بسبب مرض السكري أو حادث أو غير ذلك، يمكنك الآن استعادتها بكل سهولة في 9 أسابيع فقط.
قام مجموعة من الخبراء في مجال طب الأسنان بتطوير تقنية زراعة الأسنان بشكل مذهل، بعيدًا عن فكرة طاقم الأسنان التقليدية، وهي طريقة تمنح الأسنان فرصة للنمو مرة أخرى.
واستطاع دكتور بجامعة كولومبيا والباحث الرئيسي في الدراسة "جيريمي ماو"، أن يعتمد على خلايا جذعية في الجسم باستخدام الحمض النووي، تساعد في إعادة الأسنان مرة أخرى في مدة لا تتجاوز 9 أسابيع فقط.
وقال الدكتور "ماو": "سوف يتم استبدال الأسنان المفقودة من خلال الخلايا الجذعية في الجسم، وهو ما يساعد على دمجها بشكل طبيعي مع أنسجة اللثة الموجودة في الفم، ما يؤدي إلى نجاح عملية التجديد، وتحقيق انتعاش سريع.
ورغم أن البحث مازال في طور التجربة، إلا أنه من المتوقع الانتهاء منه قريبًا وطرحه عل الجمهور في قارة أوروبا.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
المرة الأولى التي التقى فيها عرفات إسرائيليين ...الكاتب:
-
هل تنتقل الحرب في الشرق الأوسط الآن ...الكاتب:
-
احتجازه سيؤثر على «وول ستريت».. ماذا تعرف ...الكاتب:
-
ديفيد هيرست: عفاريت الليل في الرياض.. ابن ...الكاتب:
-
ساعات هزت المملكة.. 4 أحداث متوالية تضرب ...الكاتب:
-
"رويترز" تفضح عدد الضحايا الروس في سوريا!! ...الكاتب:
-
خبراء دفاع: لا مفر من الحرب بين ...الكاتب:
-
"هيومان رايتس ووتش" تفجّر مفاجأة.. الاطفال يقاتلون ...الكاتب:
-
خلال عامين...روسيا اختبرت 162 سلاحا في سوريا ...الكاتب:
-
هؤلاء الرجال المتأنِّقون هم المسؤولون عن خراب ...الكاتب:
-
فصل دموي جديد في الشرق الأوسط.. وزير ...الكاتب:
-
مِن الإعلام إلى المخدرات.. هكذا تسيطر إيران ...الكاتب:
-
داعش هدد بهدم كربلاء وتم هدم الموصل ...الكاتب:
-
الموندو: كيف تكونت سلالة آل الأسد الدموية؟ ...الكاتب:
-
استطلاع: ربع المسيحيين لا يؤمنون بقيامة المسيح ...الكاتب:
-
لماذا لا تستقبل دول الخليج العربي لاجئين؟ ...الكاتب:
-
رفعت الأسد.. إمبراطورية النهب والدم تتهاوى بباريس ...الكاتب:
-
التحقيق الكامل: هوية قاتل مصطفى بدر الدين ...الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- تقنية جديدة لزراعة الأسنان في 9 أسابيع!
- تل أبيب تتجرأ على جوجل وفيسبوك.. إسرائيل الأولى في العالم التي تقرر فرض ضرائب على شركات رقمية عملاقة
- بحث: قد تصبح إسرائيل صحراء قاحلة
- تجلسون طوال اليوم؟..إليكم عشرة أطعمة تساعدكم على فقدان الوزن
- أكثر من 8 مرات يومياً مؤشر أنك مريض.. ما سبب رغبتك المستمرة في دخول المرحاض؟
- أخيراً.. العلماء يكتشفون "سر" الشعر الأبيض !
- فولفو تتصدر السيارات الأكثر أمانا
- خطر مميت تخفيه المشروبات الغازية
- “وداعا” لاختبار الحمل التقليدي
- علماء يتوصلون إلى وسيلة لمنع الانتحار.. سيعرفون ما يدور بعقلك وقت حزنك!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)