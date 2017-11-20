تقنية جديدة لزراعة الأسنان في 9 أسابيع!

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إذا كنت تعاني من فقدان أسنانك سواء بسبب مرض السكري أو حادث أو غير ذلك، يمكنك الآن استعادتها بكل سهولة في 9 أسابيع فقط.

قام مجموعة من الخبراء في مجال طب الأسنان بتطوير تقنية زراعة الأسنان بشكل مذهل، بعيدًا عن فكرة طاقم الأسنان التقليدية، وهي طريقة تمنح الأسنان فرصة للنمو مرة أخرى.

واستطاع دكتور بجامعة كولومبيا والباحث الرئيسي في الدراسة "جيريمي ماو"، أن يعتمد على خلايا جذعية في الجسم باستخدام الحمض النووي، تساعد في إعادة الأسنان مرة أخرى في مدة لا تتجاوز 9 أسابيع فقط.

وقال الدكتور "ماو": "سوف يتم استبدال الأسنان المفقودة من خلال الخلايا الجذعية في الجسم، وهو ما يساعد على دمجها بشكل طبيعي مع أنسجة اللثة الموجودة في الفم، ما يؤدي إلى نجاح عملية التجديد، وتحقيق انتعاش سريع.

ورغم أن البحث مازال في طور التجربة، إلا أنه من المتوقع الانتهاء منه قريبًا وطرحه عل الجمهور في قارة أوروبا.