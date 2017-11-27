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١٠ أطعمة تحفّز الذاكرة وتحسّن التركيز
جميعنا يبحث عن عن بعض الحيل والطرق التي تساعد على تحسين التركيز وتحفيز الذاكرة، وهناك بعض الأطعمة التي يمكنها أن تساعد في تحسين التركيز وتعزيز الذاكرة، والانتباه.
وفيما يلي عشرة أطعمة تبين أنها مفيدة للدماغ وما يجعلها شهيةً أكثر هو احتواؤها على مزيج من الفواكه والخضار والشوكولاتة..
الجوز
اتضح، أن الجوز لا يبدو مثل الدماغ فقط، بل إن تناوله يمكن أن يحسن الصحة الإدراكية أيضاً. فاحتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، يحسّن اليقظة العقلية، كما أنه يحتوي على فيتامين E الذي يمكن أن يساعد أيضاً في الوقاية من مرض الزهايمر.
التوت الأزرق
التوت الأزرق واحد من أكثر الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ويحتوي على فيتامين C، وفيتامين K والألياف. وبفضل احتوائه على مستويات عالية من حمض الغاليك، فهو مفيد في حماية أدمغتنا من الضمور ومن الإجهاد، وبالتالي يعزز قوة الدماغ ويحسن الذاكرة والوظائف الحركية. كما أنه لذيذ وهو ما يُعتبر قيمة إضافية.
سمك السالمون
هذا الخبر سيتحمّس له محبي المأكولات البحرية والأسماك، فسمك السالمون واحدٌ من أكثر الأطعمة المغذية والصديقة للدماغ. إنه مليء بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تساعد في الحفاظ على عمل الدماغ بسلاسة، وتحسن التركيز وتعزز الذاكرة، ما يجعله وجبة مثالية في موسم الامتحانات.
الشوكولاتة الداكنة
تحتوي الشوكولاتة الداكنة على بعض العناصر التي تعزز وظائف الدماغ، بما في ذلك الفلافونويدات والكافيين ومضادات الأكسدة. وهذه العناصر تحسن التركيز وتعزز الذاكرة والانتباه ومهارات حل المشكلات، من خلال زيادة تدفق الدم إلى الدماغ. وهي تساعد على إبطاء تدهور الحالة العقلية المرتبط بالتقدم في العمر، كما أنها تقضي على التوتر. إنها الحل المثالي لفترة الامتحانات.
البروكولي
يعدّ البروكولي أحد أفضل الأطعمة للدماغ، فهو غني بالكالسيوم وفيتامين C وB والبيتا كاروتين، والحديد، كما أنه غني بالألياف. وبفضل وجود نسبة عالية من فيتامين K والكولين، يساعد البروكولي على بقاء الذاكرة حادة.
صفار البيض
يمكن لصفار البيض أن يعمل على تعزيز الذاكرة، لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الكولين، وهو عنصر غذائي تستفيد منه عدة وظائف دماغية متكاملة. كما أنه يحتوي على فيتامين B-12 الضروري ليقوم الدماغ بوظائفه بشكل سليم، من حيث الصحة العقلية وصحة الجهاز العصبي والأنشطة الإدراكية.
السبانخ
هذه الأوراق الخضراء واحدة من أفضل مصادر الحديد وهي مسؤولة عن إبطاء عملية الشيخوخة في الدماغ. والسبانخ مفيد لتحسين القدرة على التركيز والأداء العقلي العام، إذ أنها مليئة بفيتامين B وحمض الفوليك، وهي عناصر مفيدة للغاية لوظائف الدماغ.
اللوز
اللوز مصدر غني بفيتامين E وB و المعادن الأساسية، مثل الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم، والدهون الصحية. وكذلك لكونه مصدراً للبروتين الخالي من الدهون، فهو يساعد في إصلاح خلايا الدماغ، ما يعمل على تحسين الوظائف الإدراكية وتعزيز الذاكرة والتركيز.
الكركم
استُخدم هذا البهار على مرّ التاريخ لخصائصه العلاجية، فهو أحد أقوى مضادات الالتهاب، ويساعد على شحذ مستويات مضادات الأكسدة ويُبقي على الجهاز المناعي في صحة جيدة، بينما يعمل أيضاً على تحسين استهلاك الأكسجين في الدماغ.
الشاي الأخضر
تحية إلى الشاي الأخضر. إنه يساعد في خفض الوزن ويساهم في تحسين التركيز كذلك، وهو يحتوي على الكافيين، الذي يساعدنا على البقاء متيقظين إذا تم تناوله بكميات صغيرة. يقوم الشاي الأخضر بشكل مباشر بتعزيز الذاكرة العاملة، وقد ثبت أنه يمنع وجود البروتينات الضارة في مرض الزهايمر والتي تسبب فقدان الذاكرة.
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