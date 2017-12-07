علماء يحددون دلالة على اقتراب الموت

وجد علماء بريطانيون في انخفاض ضغط الدم لدى كبار السن إشارة إلى اقتراب الوفاة.

جاء ذلك في دراسة نشرتها مجلة "JAMA Internal Medicine"، حيث قام علماء من جامعة "إكستر" البريطانية بدراسة وتحليل السجلات الطبية لـ46 ألف مواطن بريطاني لقوا حتفهم في سن الستين وما فوق، وكانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والعصبية، كما شملت الدراسة أناسا لا يعانون من أي مشاكل صحية بشكل عام.

وتبين للعلماء البريطانيين أن عناصر المجموعتين عانوا من انخفاض تدريجي في ضغط الدم خلال فترة بلغت قرابة 14 عاما كمعدل متوسط قبل الوفاة. بيد أن حدة الانخفاض في ضغط الدم برزت على وجه الخصوص في العامين الأخيرين من حياة المتوفين.

ويؤكد الخبراء أن المعطيات التي تم التوصل إليها، يمكن أن تساعد في اختيار العلاج للأشخاص في سن الشيخوخة، ولا سيما عند تقييم مخاطر أنواع العلاج المختلفة.