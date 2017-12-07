- "لم ترغب في هذا على الإطلاق!"محاولة لفهم ميلانيا ترامب والزواج الأكثر غموضاً في تاريخ السياسة الأميركية
- علماء يحددون دلالة على اقتراب الموت
- الوجه المظلم لغسول الفم.. قد يصيبك بداء السكّري
- المؤتمر الدولي الإسلامي سيدني أستراليا
- لبنان يندّد بخطوة ترامب و"المجموعة" تراقب التزام النأي بالنفس
- القرار الأميركي.. ليس قدرا
- اسرائيل تقول ان طائراتها الشبح اف-35 جاهزة للخدمة
- الحريري بين نهج والده ام نهج ميقاتي؟
- ترامب وتشريع الستاتيكو: القدس تستحق استراتيجية
- يوم كَتبتُ تقريرًا عن “هَديّةٍ غريبَةٍ” في مَتحف صالح الرّئاسي أثارت غَضبه كادت أن تَمنعني من دُخولِ اليَمن.. ما هي قِصّة المُسدّس الذي أرادَ إرساله لي إلى لندن؟ ولماذا لم يُشاركنا الرئيس منصور هادي “التّخزين” في أحدِ الجَلسات؟
- القدس: قلق دولي ورفض عربي... وتقييم داخلي لمدى الإلتزام بـ«النأي بالنفس»
- «ما بعد داعش»: إيران تعطّل المخارج السياسية ولا أحد يمنعها
- إما أميركا… وإما القدس!
- الحريري يطمئن: لا خوف على القطاع المصرفي وسأتابع شخصياً تنفيذ قرار النأي بالنفس
- الحريري «المرتاح»: سأتابع شخصياً تطبيق «النأي بالنفس»
- لبنان على موعد مع «مظلّة» دعم دولية لاستقراره في باريس
- الحوثي
- توقعات الأبراج ليوم December 7, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم December 7, 2017
- الحريري أسيراً للمحور الايراني؟
- مسعى إماراتي ـ لبناني للتهدئة مع السعودية؟
- إنتخاباتٌ خطِرة ومُكلِفة بكلّ المعايير
- «كارثةُ» النزوح تضيع في أتون التسوية
- لهذه الأسباب الحكومة تخضع لـ «فترة تجريبيّة» فهل تنجح؟
- الفوائد على الليرة لا الثقة تُنقذها من ضغوط إضافية
علماء يحددون دلالة على اقتراب الموت
وجد علماء بريطانيون في انخفاض ضغط الدم لدى كبار السن إشارة إلى اقتراب الوفاة.
جاء ذلك في دراسة نشرتها مجلة "JAMA Internal Medicine"، حيث قام علماء من جامعة "إكستر" البريطانية بدراسة وتحليل السجلات الطبية لـ46 ألف مواطن بريطاني لقوا حتفهم في سن الستين وما فوق، وكانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والعصبية، كما شملت الدراسة أناسا لا يعانون من أي مشاكل صحية بشكل عام.
وتبين للعلماء البريطانيين أن عناصر المجموعتين عانوا من انخفاض تدريجي في ضغط الدم خلال فترة بلغت قرابة 14 عاما كمعدل متوسط قبل الوفاة. بيد أن حدة الانخفاض في ضغط الدم برزت على وجه الخصوص في العامين الأخيرين من حياة المتوفين.
ويؤكد الخبراء أن المعطيات التي تم التوصل إليها، يمكن أن تساعد في اختيار العلاج للأشخاص في سن الشيخوخة، ولا سيما عند تقييم مخاطر أنواع العلاج المختلفة.
- صاحبة أفضل وظيفة على كوكب الأرض
- اسرائيل تقول ان طائراتها الشبح اف-35 جاهزة للخدمة
- يوم كَتبتُ تقريرًا عن “هَديّةٍ غريبَةٍ” في مَتحف صالح الرّئاسي أثارت غَضبه كادت أن تَمنعني من دُخولِ اليَمن.. ما هي قِصّة المُسدّس الذي أرادَ إرساله لي إلى لندن؟ ولماذا لم يُشاركنا الرئيس منصور هادي “التّخزين” في أحدِ الجَلسات؟
- توقعات الأبراج ليوم December 7, 2017
- ترامب وتشريع الستاتيكو: القدس تستحق استراتيجية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- علماء يحددون دلالة على اقتراب الموت
- الوجه المظلم لغسول الفم.. قد يصيبك بداء السكّري
- البحر المتوسط 'يهدينا' وجبة سمك محشوة بالنفايات البلاستيكية
- تعرفوا على 5 خضراوات تصبح صحية أكثر بعد طهيها
- روسيا تتسلح بإنترنتها الخاصة عام 2018
- قليل الدسم وصحي ولذيذ.. النظام الغذائي الذي يحافظ على صحة القلب
- ١٠ أطعمة تحفّز الذاكرة وتحسّن التركيز
- تقنية جديدة لزراعة الأسنان في 9 أسابيع!
- تل أبيب تتجرأ على جوجل وفيسبوك.. إسرائيل الأولى في العالم التي تقرر فرض ضرائب على شركات رقمية عملاقة
- بحث: قد تصبح إسرائيل صحراء قاحلة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)