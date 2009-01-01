لماذا أصبحت هواوي خطرًا على الأمن القومي؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - باتت شركة الاتصالات الصينية هواوي تحت التدقيق في جميع أنحاء العالم على خلفية وجود روابط عديدة لها مع الحكومة الصينية وتشكيلها تهديدا على الأمن القومي للولايات المتحدة وأوروبا والدول الحليفة.

هواوي، التي تنفي صحة تلك الادعاءات المثارة ضدها، هي أكبر مورد لمعدات الاتصالات في العالم وتملك خططا للهيمنة على السوق في الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية المعروفة باسم "5 جي".

بيد أن آمال هواوي أصبحت مهددة من حكومات العالم التي قلصت طموحات الشركة، بل وحظرت ممارسة نشاطها في بعض المناطق.

لا توجد شركة صينية مستقلة تماما عن حكومة الدولة الأسيوية التي تحتفظ بحق إلزام الشركات بمعاونة أجهزة المخابرات.

هواوي، هي أكثر قربا للحكومة الصينية مقارنة بالعديد من الشركات، لا سيما وأن مؤسسها رين زينجفي هو تقني سابق في جيش التحرير الشعبي التابع للحزب الشيوعي الصيني.

ومع تنامي شركته، زادت المخاوف الدولية بشأن إمكانية استخدام أجهزة هواوي للتجسس على الشركات والحكومات حول العالم.

وفي 2003، اتُهمت الشركة بسرقة الملكية الفكرية من شركة "سيسكو" الأمريكية لكن حدثت عملية تسوية بينهما خارج المحكمة.

ورغم ذلك، استمرت الاتهامات تلاحق هواوي في السطو على الملكية الفكرية لشركات أخرى وخرق العقوبات الاقتصادية الدولية.

وخلال 2018، زادت مساحة القلق بين المجتمع الاستخباري الدولي، وتزايدت بالتالي الضغوط ضد هواوي وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية.

وفي فبراير الماضي، قام رؤساء ستة أجهزة استخبارات أمريكية بإخبار لجنة استماع بمجلس الشيوخ أنهم لا يثقون في هواوي وأوصوا بعدم استخدام الأمريكيين الأجهزة الذكية التابعة لها.

وفي 17 يوليو، قام رؤساء المخابرات في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا بالاجتماع بشكل شخصي لوضع خطط حول المخاوف من السماح لهواوي بممارسة نشاطها داخل الدول المذكورة.

وبعدها بيومين، أعلنت بريطانيا وجود مخاطر أمنية جراء بعض التصاميم التابعة لشركة هواوي.

وفي منتصف أغسطس، مرر الكونجرس مشروع قانون صدّق عليه الرئيس دونالد ترامب يحظر على المؤسسات الحكومية الأمريكية شراء أو استخدام منتجات اتصالات ومراقبة من الشركات الصينية مثل "زد تي إي" و"هواوي".

وبعدها بأسبوع، أعلنت أستراليا حظرا مشابها يمنع الشركات التي يحتمل أنها تكون خاضعة لتعليمات حكومة أجنبية من تقديم معدات لشبكة الجيل الخامس لكنها لم تذكر الشركتين الصينيتين بالاسم.

لكن هواوي انتقدت القرار واصفة إياه بـ "المسيس الذي يعتمد على حكم مسبق بدلا من مخاوف أمنية حقيقية".