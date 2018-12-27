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المصنفة ايضاً في: منوعات, العلوم والبيئة

لتقي نفسك من ألزهايمر.. تناول البرتقال أو اشربه يومياً

آخر تحديث: منذ 53 من الدقائق
المصدر: العربية نت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 100
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لتقي نفسك من ألزهايمر.. تناول البرتقال أو اشربه يومياً

بشرى لمحبي البرتقال.. حظوظهم أكبر في حفظ ذاكرتهم مع التقدم في السن.

 

فقد أعطت دراسة أميركية أفضلية لفاكهة البرتقال في الحفاظ على الذاكرة لدى كبار السن.

 

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها علماء من جامعة "هارفارد" الأميركية، أن تناول عصير البرتقال يومياً يحد من فقدان الذاكرة في سنوات الشيخوخة.

 

الدراسة دامت أكثر من 20 سنة، شملت أكثر من 27 ألف مشارك.

 

وأثبتت نتائج الدراسة أن من يتناولون عصير البرتقال ضمن برنامجهم الغذائي ممن يعانون اضطراب وضعف الذاكرة، هم أفضل بنسبة 47% ممن لا يتناولون البرتقال ضمن برنامجهم الغذائي اليومي.

 

ذلك بسبب أن عصير البرتقال يحتوي على أكثر من 30 مادة غذائية وبيولوجية نشيطة، كما أن من أهم مكوناته المغذية مركبات نباتية الأصل ضرورية لصحة الإنسان.

 

فالبرتقال يحتوي على عناصر علاجية عديدة، ويعد من أغنى المواد الغذائية بفيتامين "C"، حيث تعطي حصة واحدة من عصير البرتقال أكثر من 200% من الكمية الموصى بها من الفيتامين والذي يعمل بدوره كمضاد أكسدة طبيعي في الجسم، ويقوم بتدمير أو توحيد الجذور الحرة قبل أن تلحق أي ضرر بالجسم.

 

ويحتاج الجسم إلى فيتامين "C" كذلك لتحفيز جوانب أخرى لجهاز المناعة، ويعد الفيتامين مكوناً رئيسياً للكولاجين الضروري لإصلاح خلايا الجسم وللمساعدة على نمو خلايا جديدة للأنسجة.

 

أما عن الفوائد الأخرى للبرتقال وعصيره فهي كما يلي:

 

*تقوية جهاز المناعة

 

*الوقاية من السرطان

 

*تخليص الجسم من السموم

 

*تعزيز الدورة الدموية

 

*مضاد للالتهابات

 

*تخفيف ضغط الدم

 

*تخفيف نسب الكوليسترول الضار

 

المصدر: العربية نت

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