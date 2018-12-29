- ابنة ثاني أغنى رجل في العالم تزور القاهرة مع حبيبها المصري
- مرض جديد بسبب صور السيلفي.. وكيم كارداشيان أبرز ضحاياه
- حرب المستبدّين الجدد على النساء
- صمْت الحريري: أكثر من اعتكاف... أقل من اعتذار
- ترحيل الأزمة إلى العام الجديد وسط محاولات لترميم المبادرة الرئاسية
- حكومة 2019 تنتظر الرأس التي ستتكسّر؟
- أوقِفوا هذا التعسّف!
- بري للحريري: من يؤلّف الحكومة... أنت أم جبران؟
- هنيبعل القذافي باقٍ في سجنه... أين الإمام الصدر؟
- إسرائيل: روسيا تهددنا من لبنان
- الانسحاب الأميركي من سوريا وأبعاده
- عون: الجيش الأمل الأساسي للحفاظ على وحدتنا خلال الأزمات
- مصادر بعبدا: دخلنا مرحلة الكلام النهائي هناك أفكار متجددة ... لمعالجة المشكلة الحكومية
- تحضير الأرضية السياسية في لبنان لمعاودة تحريك عملية تأليف الحكومة
- توقعات الأبراج ليوم December 29, 2018
- لبنان: اتصالات لتبريد التوتر بين «حزب الله» و«التيار»
- الصراع على الزعامة السنيّة في لبنان (١)
- وفد لبناني كبير في مهرجان طنطورة الثقافي البخاري: لابراز دور المملكة الانساني والحضاري
- مصر.. حصيلة جديدة لقتلى انفجار الجيزة
- لبنان في 2018
- ماذا تَبقَّى للرئيس عبّاس مِن مُؤسَّساتٍ “غير شرعيّة” يُقْدِم على حَلِّها؟ وهل يَحِلُّ نَفسه؟ وهَل سيَكون مَجلِسه التَّشريعيّ الجَديد نُسخَةً “مُشَوَّهةً” عَن السَّابِق تُكَرِّس انْفِصال الضِّفّة عَن القِطاع؟ وهَل تَفرَّغت سُلطته للحَرب على “حماس” وقِطاع غزّة وليسَ الاحتِلال؟
- أي احباط يعيشه سنة لبنان!
- الجيش السوري يعلن دخول منبج والمعارضة تنفي
- صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد الغارات الإسرائيلية
- حكومة مطلع 2019 أو ... حدثٌ كبير
- التأليف الى مطلع السنة... وتعيينات سعودية تعزِّز سلطة وليّ العهد
- هل انتهى «تفاهُم مار مخايل»؟
- عون يشتبك مع الشيعية السياسية.. ولا يخاصمها
- بين «الجنرال» و«السيد»: تفاهُم مُحاصر بـ«الألغام»
- الحكومة الى العام الجديد.. العُقدة الباسيلية أم العُقد
- من يتراجع أولاً: عون أم «حزب الله»؟
- تركيا نحو العالمية بتصنيع الأسلحة
- تنظيم الخلاف بين حزب الله والتيار هل يُنعِش المبادرة الرئاسية؟
- خلاف التيار وحزب الله: أثمان الخطاب الطائفي
- الموازنة تضيع في زواريب التأليف
- مناقصة الغاز: من هم المشاركون؟
- دبلوماسي بجنسيّتين: لبناني ونٌص أم نُص لبناني؟
- أول زواج مثلي فى مصر .. ميرال ونوران الجندى !!
- توقعات الأبراج ليوم December 28, 2018
- ابنة رفسنجاني: النظام الإيراني ينهار من الداخل
- «حزب الله» و«التيار الحرّ» من المُساكَنة إلى المُشاكَسة
- لبنان: صراع مكشوف بين «الحُر» و«حزب الله» على الثلث المعطّل
- «ترقب حذر» .. وأمل ولادة الحكومة اللبنانية «غائب»
- النائب إلياس حنكش: أشعر أن الرئيس عون رهينة بيد المعطلين
- خلط أوراق في المنطقة
- بعد فَتْح السِّفارة الإماراتيّة رَسميًّا في دِمشق.. هَل عادَ العَرب إلى سورية أم عادَت سورية إلى العَرب؟ وهَل هِي مُقَدِّمة لعَودة سُعوديّة بحرينيّة أيضًا واعتِراف بانتِصار الأسد وبَقائِه في السُّلطةِ لسَنواتٍ قادِمَةٍ؟ ولِماذا لا نَعتقِد أنّ إبعاد الجبير مِن مَنصِبِه جاءَ بمَحضِ الصُّدفَة؟
- التفاهم "صعب" بين باسيل وحزب الله.. فهل يعتذر الحريري؟
- موجة برد شديدة تعصف ببلاد الشام.. وتحذير من "الأسوأ"
- بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض لمحاولة اغتيال
- بعد مقدّمة "OTV"... الرياشي و"النتيجة المحزنة"!
اخترنا لكم
-
صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد ...الكاتب:
-
بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض ...الكاتب:
-
من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب ...الكاتب:
-
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين" ...الكاتب:
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
-
إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله ...الكاتب:
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
مرض جديد بسبب صور السيلفي.. وكيم كارداشيان أبرز ضحاياه
حذر جراح عظام من أن كثرة التقاط صور الـ"سيلفي" لها تأثير ضار على معصم اليد والأصابع، وتصيب بمرض عرف باسم "رسغ السيلفي" أو "سيلفي ريست".
وقال الطبيب ليفي هاريسون إن عدد المصابين بهذه المرض شهد ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، بسبب الاعتياد على التقاط صور السيلفي التي تتطلب لي المعصم اليد بشكل معين، من أجل التقاط الصور.
وأضاف هاريسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عندما وصف المرض: "إنه شكل من أشكال النفق الرسغي. ما يحدث هو التهاب في العصب" نتيجة وضعية إمساك الهاتف.
ويمتد العصب الأوسط من الساعد إلى راحة اليد، ويمر عبر ممر ضيق في الرسغ يعرف باسم نفق الرسغ، وتحدث متلازمة النفق الرسغي عندما يصبح العصب الوسطي مضغوطا، مما يسبب ما يشبه الحرق أو الوخز أو الخدر.
وتعد نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان أشهر الذين أصيبوا بهذا المرض، حيث كشفت في سبتمبر الماضي بإصابتها برسغ السيلفي، فيما طلب منها الأطباء التوقف عن التقاط مثل هذه الصور.
ويقول هاريسون إنه "مع زيادة إمكانية الوصول إلى تقنيات وتطبيقات تحرير الصور، سيزداد عدد الحالات خاصة بين الفتيات والشابات المستهدفين بهذه المنتجات".
وذكر أطباء كارداشيان إنها تحمل هاتفها لفترة طويلة في محاولة لالتقاط صور سيلفي جيدة، وهو ما أثر على معصمها.
وفي تصريح نقله موقع "ياهو لايف ستايل"، يتفق الدكتور ليون بينسون، وهو جراح يد في معهد إلينوي للعظام والمفاصل، مع هذا التفسير.
ويرى هاريسون أن تثبيت الهاتف المحمول دون الكثير من الانحناء في المعصم، أو استخدام عصا السيلفي، يمكن أن يجنبك الإصابة بمرض "سيلفي الرسغ"، وقد يخفف من الألم لدى المصابين به.
كما أنه يوصي بممارسة التمارين بما في ذلك تدوير المعصم باستخدام راحة مفتوحة وقبضة مغلقة، والتلويح باليد ذهابا وإيابا.
وكشفت دراسة أجريت في يوليو عام 2018، من معهد عموم الهند للعلوم الطبية في نيودلهي، أن أكثر من 250 شخصا في جميع أنحاء العالم لقوا حتفهم أثناء التقاط صور ذاتية بين أكتوبر 2011 ونوفمبر 2017.
وتم الإبلاغ عن أعلى عدد من الوفيات في الهند، تليها روسيا والولايات المتحدة وباكستان على التوالي.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- مرض جديد بسبب صور السيلفي.. وكيم كارداشيان أبرز ضحاياه
- لتقي نفسك من ألزهايمر.. تناول البرتقال أو اشربه يومياً
- بارقة أمل.. علاج ثوري قد ينهي معاناة مرضى السكري!
- الـ«توتيا Sea Urchin»: حجمها صغير ومنافعها غير متوقّعة
- لماذا أصبحت هواوي خطرًا على الأمن القومي؟
- الخضروات والفواكه الأرجوانية.. كنز غذائي وصحي لا يفنى
- هل يمكننا أن نخدع الشيخوخة؟
- هكذا يجعلنا زيت جوز الهند نبدو أصغر بـ10 سنوات
- فنجان واحد من القهوة المرّة يكشف لك إن كنت مهزوزا نفسيا أم لا!
- روبوتات تهمش العمال.. هل تصل ثورة السترات الصفراء لأمازون؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)