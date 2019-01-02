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المصنفة ايضاً في: منوعات, العلوم والبيئة

دراسة: نظام البحر المتوسط الغذائي ينشط خافضات الكولسترول

آخر تحديث: منذ 13 من الدقائق
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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دراسة: نظام البحر المتوسط الغذائي ينشط خافضات الكولسترول

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت دراسة بحثية حديثة أن مرضى القلب الذين يلتزمون بنظام الحمية الغذائية "البحر المتوسط" ويتناولون في نفس الوقت أدوية خافضة للكولسترول هم أقل احتمالا للموت من جلطة أو سكتة قلبية مقارنة بغيرهم.

 

ويتألف النظام الغذائي المذكور من العديد من الخضروات وزيت الزيتون وزيت السمك ويحظى بالكثير من الإشادة لفوائده الصحية الجمة.

 

وعندما تؤخذ العقاقير الخافضة للكولسترول بجانب النظام الغذائي، يؤدي ذلك إلى تقليل الالتهابات وليس الكولسترول فحسب.

 

جاء ذلك وفقا لبحث جديد أجراه معهد البحر المتوسط للأمراض العصبية في منطقة إيزيرنيا الإيطالية بقيادة البروفيسورة ماريالورا بوناشيو.

 

وقالت بوناشيو: " لقد اكتتشفنا أن مخفضات الكولسترول ونظام البحر المتوسط أكثر كفاءة في تقليل مخاطر الوفيات المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية".

 

وبالمثل، فإن نظام البحر المتوسط يزيد فوائد خافضات الكولسترول.

 

وتم نشر نتيجة الدراسة البحثية في الدورية العالمية لأمراض القلب والأوعية الدموية .

 

يذكر أن حوالي ٦ ملايين شخص في المملكة المتحدة يتناولون خافضات الكولسترول مقابل ٣٠ مليون في الولايات المتحدة.

 

جيوفاني دي جاتانو، مدير قسم الأوبئة بالمعهد قال إن الدراسة تشير إلى العلاقة بين فاعلية الأدوية وأطعمة معينة.

 

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