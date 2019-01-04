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10 أعراض للسرطان يمكنك اكتشافها بنفسك

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 155
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10 أعراض للسرطان يمكنك اكتشافها بنفسك
السعال المتكرر قد يكون مؤشرا على الإصابة بالسرطان.

لا يزال الأطباء يواجهون بعض المشكلات في تشخيص مرض السرطان، رغم التطور الكبير في التقنيات الطبية، لكن بإمكانك أن تكتشف بنفسك بعض الأعراض التي قد تكون مؤشرا على المرض الخطير.

 

ونستعرض هنا 10 أعراض قد تكون ناجمة عن الإصابة بالسرطان في مكان ما بالجسم، وفق ما ذكر موقع "هيلث آند بريتي".

 

تغيرات في البشرة

سرطان الجلد شائع جدا، فإذا ظهرت بقع على بشرتك أو تغير لون مكان معين منه أو ظهر تغير في شكله، فقد يكون ذلك مؤشرا على سرطان الجلد، وقتها عليك استشارة الطبيب.

 

سعال متكرر

إذا كنت لا تدخن ولديك سعال مزعج ومتكرر، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب السرطان. أما إذا كنت مدخنا ولديك سعال مصحوبا بالدم، فعليك استشارة الطبيب فورا، إذ يتعين عليك إجراء اختبارات على المخاط.

 

تغيرات في الثدي

من المهم إجراء اختبار على الثدي على أساس شهري للتأكد من عدم وجود احمرار أو ألم أو أي تورم أو تغير في الحلمة أو سماكتها. وإن وجدتِ شيئا من هذه الأعراض فعليك بإجراء فحص شامل.

 

انتفاخ البطن

قد تصاب بالانتفاخ لأنك أكلت وجبة دسمة، لكن إذا لم تتحسن الأمور بعد ساعات، وتطور الأمر إلى شعور بالتعب وألم في الظهر بسبب الانتفاخ، فعليك استشارة الطبيب، فالانتفاخ في البطن قد يكون مؤشرا على السرطان.

 

مشكلات في التبول

يعاني العديد من الرجال من مشكلات مزمنة في التبول، ويربط الأطباء هذه المشكلة بعدم كفاءة البروستاتا، لا سيما في سن الشيخوخة، مما يعد مؤشرا على سرطان البروستاتا، ولهذا السبب ينصح باستشارة الطبيب.

المصدر: سكاي نيوز

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