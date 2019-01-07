المزيد

تسلسل احداث وارقام العلوم والبيئة رياضة الاقتصاد والمال الدفاع والأمن مذاهب واديان مقابلات بيانات وإشعارات متري للمحاماة

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | العلوم والبيئة | علماء يكشفون خطر المشروبات الغازية على الكلى
المصنفة ايضاً في: منوعات, العلوم والبيئة

علماء يكشفون خطر المشروبات الغازية على الكلى

آخر تحديث: منذ 15 من الدقائق
المصدر: RT
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 13
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
علماء يكشفون خطر المشروبات الغازية على الكلى

توصل أطباء إلى أن تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية المحلاة، يسبب أمراض كلى خطيرة جدا.

 

وتقول كيسي ريبهولز، من جامعة جون هوبكنز في بالتيمور في مقال نشرته مجلة "Clinical Journal of the American Society of Nephrology": "لا نعلم علميا كيف تؤثر المشروبات غير الكحولية المختلفة المتوفرة في الأسواق اليوم، في صحة الإنسان. فمثلا، لم يكن لدينا معطيات عن أنواع هذه المشروبات التي تساعد في تطور أمراض الكلى. والآن تمكنا من ملء هذا الفراغ".

 

وتمكنت ريبهولز وفريقها العلمي من اكتشاف عاقبة سلبية للإفراط في تناول هذه المشروبات، من متابعة الحالة الصحية لمدة 15 سنة، لأكثر من ثلاثة آلاف مواطن أمريكي من أصول إفريقية. وتبين أنه خلال هذه الفترة، أصبح نحو 6% منهم ضحايا أمراض كلى مزمنة، ما سمح للباحثين بالبحث عن عوامل الخطر التي كان لها الدور الأكبر في تطور هذه الأمراض.

 

واكتشف الباحثون أن المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة، كانت من الأسباب الرئيسة المسببة للأمراض.

 

كما لاحظ الباحثون أن 61% من المشتركين في هذه الدراسة، أصبحوا ضحايا القصور الكلوي المزمن، نتيجة إفراطهم في تناول المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة، مقارنة بأقرانهم الذين لم يتناولوا هذه المشروبات.

 

وتشير هذه النتائج إلى ضرورة تحديد تداول هذه المشروبات، لتحجيم انتشار وباء السمنة وخفض عدد المصابين بأمراض الكلى، بحسب ريبهولز وفريقها العلمي.

المصدر: RT

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)