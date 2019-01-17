توقف فوراً عن 5 عادات لأنها تعجل بظهور الشيخوخة

لا يوجد أحد على الأرض، نساء أو رجال، لا يحلمون بالاحتفاظ بالشباب الدائم، لذا الجميع يلجأ إلى اتخاذ كل التدابير التي تؤخر بقدر الإمكان ظهور علامات الكبر على الوجه.

فحلم البشرة النضرة والشباب الدائم يراود الجميع، إلا أن الحقيقة المريرة هي أن "دوام الحال من المحال".. لكن على الأقل هناك بعض العادات التي إذا تحاشيناها فإننا قد نقلل من ظهور علامات الكبر لبعض الوقت.

موقع "everdayhealth" قدم تقريراً مفصلاً حول هذه العادات التي تعجل بظهور أعراض الشيخوخة، وتظهرنا بمظهر أكبر من عمرنا الحقيقي، ومنها:

1) كثرة القلق والتوتر

يعتبر الأطباء أن القلق والتوتر الدائم هما تذكرة سريعة إلى الوصول لسن الشيخوخة وظهور أعراضه وعلاماته جلية على الوجوه. فعندما فحص الباحثون جينات الأشخاص الأكثر قابلية للتوتر والمزاج السيئ، وجدوا أن هذه الجينات تتغير بشكل سلبي، وتقوم بإضعاف عضيات "الميتوكندريا" التي تحدث فيها العمليات الكيميائية الخاصة بإنتاج الطاقة وصحة الجسم، الأمر الذي ينتج عنه شعوراً دائماً بالكسل.

فالشخص الذي اعتاد القلق والتوتر عادة ما يشعر بالإرهاق والتعب، وهذا يعني أنه يماثل كبار السن في تصرفاتهم، ولا يتمكن من ممارسة مختلف الأنشطة والمهام التي يقوم بها الآخرون في نفس عمره.

2) الميل إلى العزلة

ينصح الأطباء بتجنب العزلة، حيث إنها تتسبب في التراجع الفكري. فالعلاقات الاجتماعية تساعد في تجديد وظائف الدماغ، أما الشخص الذي يميل إلى الجلوس بمفرده ولا يتفاعل مع المحيطين ويتجنب الحديث مع الآخرين، فغالباً ما يصاب بالخمول العقلي، الذي يقلل من نشاط الدماغ.

3) الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية

أثبتت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الدهون والأطعمة غير الصحية الغنية بالسكريات من أهم مسببات ظهور علامات الكبر على الوجه. فهذه العادات الغذائية السيئة تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وإنسداد الشرايين، كما أنها تسبب زيادة الوزن وصعوبة الحركة، وكل هذا يعني الإسراع من ظهور علامات الشيخوخة.

4) السهر لوقت متأخر

من أكثر وأسرع الطرق للإسراع إلى الشيخوخة وظهور علامات الكبر. فيجب تجنب السهر ليلاً وعدم النوم مبكراً. فخلال فترة النوم يقوم الجسم بإزالة الخلايا الميتة في الجسم، ويستبدلها بخلايا جديدة تضمن الحفاظ على الصحة والجلد.

5) الجلوس في وضعية خاطئة

اعتياد الجلوس في وضعية خاطئة أثناء العمل، أو الإكثار من النظر إلى الأسفل لتصفح الهاتف الجوال أو الأجهزة اللوحية، كلها من العادات السيئة التي تعجل بظهور علامات الشيخوخة، بحسب الأطباء. فهذه الوضعية الخاطئة ينتج عنها مشكلات في الفقرات وآلام شديدة في الظهر والرقبة، ويمكن أن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري وبروز الأكتاف.