بولندا تدعو أوروبا والناتو لموقف مشترك ضد هواوي

دعت بولندا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى اتخاذ موقف مشترك ضد شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا بعد أن ألقت القبض على موظف صيني في هواوي بسبب ادعاءات بالتجسس نيابة عن الصين.

وقال وزير خارجية بولندا إنه يتعين على كلا الكيانين أن يقرروا ما إذا كانوا سوف يستبعدون عملاقة الاتصالات من أسواقهم.

كما دعا وزير الشؤون الداخلية البولندي، يواخيم برودزيسكي، الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ موقف مشترك، فيما أقالت هواوي الموظف الصيني وانج وييجينج Wang Weijing بعد اعتقاله مع مسؤول أمني بولندي سابق يوم الجمعة.

وطلب برودزيسكي من الجانبين العمل بشكل مشترك بشأن ما إذا كان سوف يتم استبعاد هواوي من أسواقهم، قائلاً إن بولندا تريد مواصلة التعاون مع الصين لكن هناك حاجة إلى مناقشة ما إذا كان سوف يتم استبعاد هواوي من بعض الأسواق.

وأضاف: "هناك مخاوف بشأن هواوي داخل حلف الناتو أيضاً. سوف يكون من المنطقي وجود موقف مشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء حلف شمال الأطلسي. نريد علاقات جيدة مع الصين وفعالة لكلا الجانبين".

وتواجه شركة هواوي، أكبر منتج لأجهزة الاتصالات في العالم، تدقيقاً مكثفاً في الغرب بسبب علاقتها مع الحكومة الصينية. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد وقع في أغسطس/آب الماضي على مشروع قانون منع الحكومة الأميركية من استخدام معدات هواوي. كما ينظر في إمكانية إصدار أمر تنفيذي يمنع الشركات الأميركية من القيام بذلك أيضاً.

وتعرضت الشركة الصينية في ديسمبر/كانون الأول إلى مشكلة مع اعتقال السلطات الكندية للمسؤولة المالية في هواوي منغ وانزهو Meng Wanzhou بناءً على طلب من الولايات المتحدة، والتي تريد تسليمها لمواجهة اتهامات بأنها ضللت البنوك بشأن تعاملات الشركة التجارية مع إيران. ونأت هواوي بنفسها عن الحادث البولندي، وقالت في بيان إنها أقالت وانج، لافتة إلى أن تصرفاته المزعومة لا علاقة لها بالشركة.

وذكر البيان أنه "وفقاً لشروط وأحكام عقد العمل الخاص بشركة هواوي، اتخذنا هذا القرار لأن الحادث أدى إلى تشويه سمعة هواوي. تلتزم الشركة بجميع القوانين واللوائح السارية في البلدان التي تعمل فيها، ونطلب من كل موظف الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلدان التي يقع مقر الشركة فيها"، فيما قال متحدث باسم أجهزة الأمن البولندية إن الادعاءات تتعلق بأفعال فردية ولم تكن مرتبطة مباشرة بهواوي.

إلى ذلك، أشار نائب وزير الشؤون الرقمية في بولندا إلى أن وارسو تحلل أي مشاركة من قبل هواوي في بناء البنية التحتية لاتصالات الجيل الخامس 5G في البلاد. ويظهر حساب لينكدإن LinkedIn الخاص بالموظف الصيني وانج وييجينج أنه عمل في قسم هواوي البولندي منذ عام 2011، فيما شغل سابقاً منصب القنصل العام الصيني في غدانسك Gdańsk من 2006 إلى 2011.

وأوضح متحدث باسم السفارة الصينية في بولندا أن السفارة اجتمعت مع وزارة الخارجية البولندية بشأن احتجاز المواطن الصيني وطلبت اطلاع الجانب الصيني على هذه المسألة وسيتم ترتيب زيارات قنصلية في أقرب وقت ممكن. وأشار البيان إلى أن الصين تعارض بحزم "التلطيخ المتعمد" و "التلفيق غير المبرر" دون أساس واقعي، فيما قال المتحدث إن السفارة سوف تحمي بشكل كامل الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين.