- "قبلة كان"... بين الحرية الشخصية والطابع المحافظ للمجتمع المغربي
- مليونا دولار ثمنا لأغلى دواء في العالم.. ولمرة واحدة
- العباءة... بين التقليدي والمعاصر
- نابليون يروي مذكراته عن مصر
- خيارات النظام الإيراني..
- أربع معارك في "جمهوريات" الشارع والسلطة والمال والسلاح
- توقعات الأبراج ليوم May 25, 2019
- إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها للوساطة والتهدئة
- لبنان بدأ يتحضر لمواجهة تداعيات صفقة القرن... باسيل بعد نصرالله: لعودة الفلسطيني والسوري الى بلاده
- هل يعرقل حلفاء النظام السوري ترسيم الحدود اللبنانية؟
- المواجهة الأميركية ـ الإيرانية: أي ثمن سيدفعه لبنان؟
- "صفقة القرن" في شباك "الاستهجان" الأوروبي و"الرفض العربي" و"التشكيك" الأميركي!
- الموازنة اللبنانية من التعقيد.. إلى الحل بتحفظ
- "تلفِنْ يا حسن"!
- ضخامة البلد أم ضخامة الزعيم؟
- من خطف دبلوماسيين… إلى خطف دول
- ما هِي الأسلحة “السريّة” التي هدّد قائد في الجيش الإيراني باستِخدامها لإغراق السّفن الأمريكيّة؟ وهل ستَلجأ أمريكا إلى الضّربات “الجِراحيّة” للرّد على الهَجمات الثّلاث التي استهدفت مصالحها وحُلفاءها؟ وماذا سيفعل 1500 جندي لحِماية 80 ألفًا في مِنطقة الشرق الأوسط؟
- مراقبة المدارس الخاصة المجانية وتوفير نحو 100 مليار ليرة سنوياً
- معارك شمال حماة وشرق اللاذقية... واستمرار القصف الروسي والسوري
- عام على تكليف الحريري: بعد التشكيل... لملمـة ذيـول تصفيــة الحسـابات
- بعد اتهام شقيقه بالتعاون مع اسرائيل.. ريفي يرد على “الأخبار”
- وفاة الجندي المصري صاحب"أشهر صورة" في حرب أكتوبر
- إيران تهدد: أسلحتنا السرية ستغرق السفن الأميركية بالخليج
- يسرا اللوزي: تمردت على شخصية الفتاة الهادئة منذ سنوات
- المواجهة بين بري وباسيل... فتيل برسم الاشتعال
- مخاوف من تضخم الأسعار بعد فرض الحكومة ضرائب على البضائع المستوردة
- الحكومة اللبنانية بين غضب الشارع والضغوط الدولية
- أخيراً موازنة بعجز 7,5 % والعين على بعبدا
- الموازنة: «الدخان الأبيض» الإثنين.. الحريري: فليتوقف الدوران حول الأرقام
- ساترفيلد آتٍ لتحديد أسس التفاوض الحدودي
- «محور المقاومة» يستعد للحرب... ويســتبعدها؟
- دولة خليجية والقرض الملتبس!!
- سهير رمزي: أتمنى حذف دوري في فيلم "المذنبون" من تاريخي الفني... وأدواري بالحجاب ضعيفة نسبيا
- عمرها 102 عاما وتقتل جارتها التسعينية بطريقة بشعة
- الانتهاء من الموازنة: 600 مليار ليرة لإقفال «المهجرين»!
- تسوية جمعة الحسم: قسمة إقتراحات باسيل بين السراي وبعبدا والـ2020
- موازنة 2019: إخفاء الأوساخ تحت السجّادة
- «التيار» يطرد 700 حزبيّ في بعلبك الهرمل!
- البطريرك ــ الزعيم: نظرة مغايرة لصفير
- روسيا تغرق في المستنقع السوري
- توقعات الأبراج ليوم May 25, 2019
- جلسات الموازنة: الضعف الخطير لرئاسة الحكومة
- "مياه بيروت" تبرّر زيادة 45 ألفاً: النتيجة عام 2022
- بالفيديو... لحظة سقوط نيزك في أستراليا
- أستراليا: ترشح جودي مكاي لقيادة العمال في نيو ساوث ويلز
- هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل الأسد؟
- قطاع الاتصالات: كتلة من الفضائح تهدر مئات ملايين الدولارات
- الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يطيح برئيسة الوزراء البريطانية
- برنامج سيدر الإصلاحي يحتاج إلى خطة عمل ذات مصداقية
- تركيا تكشف أسباب إبطال الانتخابات في إسطنبول
اخترنا لكم
-
نابليون يروي مذكراته عن مصر ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
-
للجدران آذان: وثائق أمنيّة سوريّة بقبضة الشعب ...الكاتب:
-
سوريا بعد الدمار… تهريب الآثار والاتجار بها ...الكاتب:
-
الاغتيال الصعب.. أبو إياد ...الكاتب:
-
أسوأ مخاوف إيران أن تمنح أمريكا إسرائيل ...الكاتب:
-
منتجع في جنوب أفريقيا يكشف إمبراطورية أعمال ...الكاتب:
-
غزوة الثلاثاء.. يوم لم تنفع السعودية بضاعةُ ...الكاتب:
-
لمن الغلبة في الجو.. الوحش الروسي أم ...الكاتب:
-
بالفيديو: كيف هاجمت طائرات الحوثي المسيرة أنابيب ...الكاتب:
-
"غاز المتوسط"... توترات وصراعات لا تنتهي ...الكاتب:
-
كيفية اختيار المركز الأفضل لإجراء عملية زراعة ...الكاتب:
-
لماذا لاحق نظام الأسد بنان الطنطاوي بألمانيا ...الكاتب:
-
الشمال السوري.. 19 قتيلا وآلاف الهاربين من ...الكاتب:
-
“أمّهات قبل الأوان”: دعاوى وتحقيقات تلاحق زيجات ...الكاتب:
-
ملك تايلند يتزوج رئيسة أمن القصر ويتوجها ...الكاتب:
-
كشف حقيقة فيديو "أبابيل" الإيرانية والمدمرة الأميركية ...الكاتب:
مليونا دولار ثمنا لأغلى دواء في العالم.. ولمرة واحدة
العلاج يعطى مرة واحدة عبر وحدة ضخ لمرضى "ضمور العضلات الشوكي عند الرضع".
حصلت شركة أدوية سويسرية على موافقة الولايات المتحدة على علاج ابتكرته لمرض “ضمور العضلات الشوكي عند الرضع″، لكن اللافت أن ثمنه مرتفع للغاية. وأوضحت شركة “نوفارتس″ السويسرية أن ثمن علاج هذا المرض النادر يبلغ 2.1 مليون دولار، وهو ما يجعل من العسير على الكثيرين الحصول عليه. لكن مسؤولين بالشركة يقولون إن العلاج لمرة واحدة أفضل من العلاجات طويلة الأمد، التي يشيرون إلى أنها تكلف مئات الآلاف من الدولارات سنويا دون فائدة جلية. ويجعل هذا المرض الوراثي الطفل غير قادر على التحكم في عضلاته، فيواجه نتيجة ذلك مشكلات في البلع والتنفس، ولا يستطيع رفع رأسه ولا الجلوس إلا بمساعدة الآخرين، وفي حالات أكثر شدة قد يؤدي الأمر إلى الشلل والموت. ومع ندرته، يصيب هذا الاضطراب حوالي 400 مولود في الولايات المتحدة كل سنة.
ووافقت إدارة الغذاء والدواء، الجمعة، على العلاج المسمى “زولجنسما”، في حالات المصابين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، والذين أكدت التحاليل حملهم لأي من الأنواع الثلاثة للمرض.
ويعطى العلاج مرة واحدة عبر وحدة ضخ، وتستغرق العملية ساعة واحدة.
وقالت الشركة المنتجة إنها ستسمح لشركات التأمين بالدفع على مدى خمس سنوات، بمبلغ 425 ألف دولار أميركي سنويا، وستقدم تعويضات جزئية إذا لم ينجح العلاج.
والنوع الآخر للمرض المعتمد في الولايات المتحدة هو دواء يسمى “سبينرازا”، ويتلقى المرضى جرعاتهم من العلاج كل أربعة أشهر.
وحدد مصنّع سبينرازا، بيوجن آيدك، تكلفته بـ750 ألف دولار في السنة الأولى، و350 ألف دولار في السنة الثانية من العلاج.
وبرر المعهد الأميركي للمراجعة السريرية والاقتصادية غير الربحي قيمة الأدوية الجديدة باهظة الثمن، قائلا “إن الدواء الجديد يغير حياة العائلات التي يصاب أفرادها بهذا المرض المدمر”. ووصف مدير المعهد، الدكتور ستيفن بيرسون، العلاج بأنه “إيجابي للمرضى والنظام الصحي بأكمله”.
ويمنع الجين المعيب الذي يسبب ضمورا لعضلات الجسم من إنتاج نسبة البروتين التي تسمح بعمل الأعصاب التي تتحكم في الحركة. وتموت الأعصاب من دون هذه الجزيئات الحيوية.
وفي النوع الأكثر شيوعا من المرض، وهو الأكثر شدة، يموت ما لا يقل عن 90 بالمئة من المرضى قبل أن يبلغوا السنتين، ويبقى الناجون مقيدين بأجهزة تنفس صناعية لا يستطيعون العيش من دونها. تتدهور صحة الأطفال المصابين بالأنواع الأقل حدة من المرض. وتتطور إعاقاتهم ببطء، ويمكن أن يعيشوا لمدة تصل إلى عقدين.
ويوفر زولجنسما نسخة سليمة من الجين المصاب، مما يمكّن الخلايا العصبية من إنتاج البروتين اللازم للأعصاب، وهو ما يوقف تدهور الخلايا العصبية ويسمح للطفل بالنموّ بشكل طبيعي.
وفي اختبار على المرضى، سجّل الأطفال المصابون بأشدّ أنواع المرض والذين منحوا الدواء خلال 6 أشهر من ولادتهم مشكلات عضلية محدودة. وأظهر أولئك الذين تلقوا العلاج في وقت أبكر حالة صحية أفضل. كما توقف الأطفال الذين تلقوا العلاج بعد ستة أشهر من ولادتهم عن فقدان السيطرة على عضلاتهم، ولكن الدواء لم يعكس الضرر الذي أصابهم.
وكانت إيفلين فياريال واحدة من أولئك الأطفال الذين عولجوا. وكان عمرها ثمانية أسابيع عندما تلقت الجرعة. وفقدت أسرتها القاطنة بولاية فرجينيا أول أطفالها بسبب ضمور العضلات الشوكي عندما كان عمره 15 شهرا. وبعد ذلك بعامين، وعندما ولدت إيفلين، أظهرت التحاليل إصابتها بالمرض، فسجلتها عائلتها في دراسة علاج الجينات في المستشفى الوطني للأطفال بكولومبوس في أوهايو. اليوم، تبلغ إيفلين من العمر 4 سنوات ولا تظهر عليها أي مشكلات في العضلات غير مشكلة بسيطة في الوقوف. وقالت والدتها إيلينا إن إيفين تطعم نفسها وتستطيع أن تتكلّم، وستبدأ مشوارها الدراسي في رياض الأطفال في الخريف القادم. وأضافت الأم “إنها نشيطة وتذهب إلى منتزهات الأطفال كثيرا. إنها تمشي ونستطيع أن تقفز″.
ووفقا لطبيب الأعصاب في المستشفى الوطني للأطفال والمشرف على إيفلين، جيري مندل، لا يعرف الأطباء مدة الاستفادة من العلاج بعد، لكن آمالهم تتزايد ويأملون في أن يدوم لعقود. وعبر عن تفاؤله قائلا “إن الأطفال الذين عولجوا والذين تبلغ أعمارهم الآن 4 أو 5 سنوات لا يعانون من أي أعراض”.
ويعدّ التشخيص المبكر أمرا بالغ الأهمية، لذا تعمل شركة نوفارتس مع الولايات المتحدة لإدخال الاختبارات الجينية على حديثي الولادة. وتتوقع أن تتبنى معظم الدول هذا بحلول العام المقبل. وقالت إدارة الغذاء والدواء إن آثار العلاج الجانبية تشمل القيء وتلف الكبد. لذلك، تجب مراقبة المرضى خلال الأشهر القليلة الأولى بعد تلقيهم هذا العلاج.
وكانت شركة نوفارتس حاولت عرض دواء زولجينسما في أبريل الماضي لقاء 5 ملايين دولار، لكن تقييما مستقلا رأى أن الرقم مبالغ فيه للغاية، مما أجبر على عرض الدواء بسعر أقل.
تابعونا
- ما هِي الأسلحة “السريّة” التي هدّد قائد في الجيش الإيراني باستِخدامها لإغراق السّفن الأمريكيّة؟ وهل ستَلجأ أمريكا إلى الضّربات “الجِراحيّة” للرّد على الهَجمات الثّلاث التي استهدفت مصالحها وحُلفاءها؟ وماذا سيفعل 1500 جندي لحِماية 80 ألفًا في مِنطقة الشرق الأوسط؟
- بعد اتهام شقيقه بالتعاون مع اسرائيل.. ريفي يرد على “الأخبار”
- لبنان بدأ يتحضر لمواجهة تداعيات صفقة القرن... باسيل بعد نصرالله: لعودة الفلسطيني والسوري الى بلاده
- إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها للوساطة والتهدئة
- وفاة الجندي المصري صاحب"أشهر صورة" في حرب أكتوبر
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- مليونا دولار ثمنا لأغلى دواء في العالم.. ولمرة واحدة
- صفعة أخرى لهواوي أقوى من ضربة غوغل
- مسؤولة بفيسبوك: تفكيك الشركة يخدم الصين
- وفاة طفل بعمر ست سنوات بسبب النقص الحاد في أعداد الأطباء في بريطانيا
- القصة الفعلية للسيدة التي "استفاقت" من الغيبوبة بعد 28 عاماً
- ماذا يحدث للكبد عند تناول الثوم يوميا؟
- ابتكار جديد قد يُحدث ثورة في علاج السرطان!
- مؤسس تطبيق تلغرام: واتساب لن يكون آمنا أبدا
- علاج للتليف الرئوي باستهداف «خلايا الزومبي»
- ثغرة أمنية خطيرة تهدد ملايين الكومبيوترات حول العالم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)