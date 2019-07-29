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سوني تبتكر مكيفا ذكيا قابلا للارتداء
شركة سوني تبتكر جهازا للتبريد يعمل بتقنية البلوتوث مستخدما التبريد الكهربائي الحراري، ويتصل بتطبيق ذكي على الهاتف المحمول لتشغيل التبريد الفوري أو التدفئة.
بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي اجتاحت دولا عدة حول العالم، كشفت شركة سوني اليابانية السبت، النقاب عن قيامها بتصنيع جهاز تبريد صغير يمكن ارتداؤه ويعمل كمكيف هواء محمول.
طوكيو- أعلنت شركة سوني اليابانية عن جهاز “ريان باكيت” (Reon Pocket)، وهو جهاز تبريد وتدفئة صغير بحجم البطاقة المصرفية يمكنك ارتداءه مثل مكيف الهواء المحمول.
ويوجد الجهاز حاليا على موقع سوني للتمويل الجماعي، حيث تبدأ الأسعار من 117 دولارا، وتصل إلى 175 دولارا، وذلك اعتمادا على النسخة وعدد القمصان الداخلية التي ترغب في شرائها.وبالإضافة إلى وظيفة التبريد خلال الأيام الحارة، فإن بإمكان الجهاز، الذي يوضع في قميص داخلي مخصص بفتحة ليكون مواجها لرقبتك، تدفئتك خلال فصل الشتاء.
ويعمل الجهاز بتقنية البلوتوث مستخدما التبريد الكهربائي الحراري، ويتصل بتطبيق ذكي على الهاتف المحمول لتشغيل التبريد الفوري أو التدفئة. ويشير موقع منتج سوني إلى أنه أجرى المئات من عمليات المحاكاة، حيث بإمكانك استخدام الجهاز في الأيام الحارة لتقليل درجة حرارة الجسم بمقدار 13 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت).
كما يمكن للجهاز رفع درجة حرارة الجسم بمقدار 8 درجات مئوية (14 درجة فهرنهايت) في الأيام الباردة. ويعمل “ريان باكيت” باستخدام “تأثير بلتييه” (Peltier effect)، والذي يتضمن استخدام تيار كهربائي صغير للسماح له إما بالامتصاص وإما التسخين.
ويدعم الجهاز، الذي يزن 85 غراما، نظاما التشغيل أندرويد وآي.أو.أس، ويبلغ عمر البطارية 24 ساعة، ووقت الشحن ساعتين، ويستخدم منفذ “يو.أس.بي” (USB-C). ويأتي الجهاز، الذي ينفخ الهواء البارد أو الساخن أسفل الرقبة، بنسختين: هما “ريان باكيت ستندار” (Reon Pocket Standard) و“ريان باكيت لايت” (Reon Pocket Lite).
وتُعد “ريان باكيت لايت” النسخة الأرخص، لكنها تأتي مع وضع التشغيل اليدوي، كما تتيح نسخة “ريان باكيت ستندار” إمكانية التحكم في درجة الحرارة يدويا عبر الهاتف الذكي، لكن التحديث المستقبلي سيوفر الوضع التلقائي.
ويوضح موقع سوني أنه في حال حصولهم على التمويل الكامل، فإن بإمكان الداعمين توقع رؤية أجهزة التكييف القابلة للارتداء الخاصة بهم في وقت ما حول شهر مارس 2020. وتخطط شركة ”سوني“ لإطلاق المكيف في اليابان، ولم تؤكد نيتها لإصداره على مستوى عالمي.
وفي ظل الانبعاثات الحالية التي تدفع درجات الحرارة إلى الارتفاع أكثر من ثلاث درجات، يعمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على انتزاع التزامات أكبر من الحكومات قبل قمة مقررة في نيويورك في سبتمبر. ويقول غوتيريش إن عدم خفض الانبعاثات سيكون بمثابة عملية “انتحارية”.
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