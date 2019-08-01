المزيد

إنفوجراف العلوم والبيئة رياضة الاقتصاد والمال الدفاع والأمن مذاهب واديان مقابلات بيانات وإشعارات

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

اخترنا لكم

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | العلوم والبيئة | هذا الزر يتعقبك في جميع المواقع.. وهكذا يمكنك منعه
المصنفة ايضاً في: منوعات, العلوم والبيئة

هذا الزر يتعقبك في جميع المواقع.. وهكذا يمكنك منعه

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: الجزيرة نت
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 82
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
هذا الزر يتعقبك في جميع المواقع.. وهكذا يمكنك منعه
زر الإعجاب يقوم بتخزين تحركاتك حتى لو لم تقم بالضغط عليه (رويترز)

حذرت مؤسسة الحدود الإلكترونية "EFF" من أن زر الإعجاب بفيسبوك الموجود في بعض مواقع الإنترنت يُستخدم وسيلة للتتبع.

 

وأوضحت المؤسسة الأميركية أن زر الإعجاب ينقل عنوان أي بي (بروتوكول الإنترنت) الخاصة بالمستخدم، وكذلك نوع المتصفح وتاريخ ووقت فتح الموقع إلى شركة فيسبوك، بمجرد فتح موقع يحتوي عليه، حتى ولو لم يتم النقر عليه.

 

ويحدث هذا أيضا حتى لو لم يكن المستخدم مشتركا بشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

 

ولمواجهة التعقب، تنصح المؤسسة بحظر زر الإعجاب بواسطة امتداد المتصفحات برايفاسي بادجر Privacy Badger المجاني الذي يتوفر لدى كل من كروم وفايرفوكس وأوبرا.

 

ولا يقوم الامتداد بحظر زر الإعجاب فحسب، ولكن أيضا العديد من أزرار الوسائط الاجتماعية الأخرى وجميع متعقبي الإعلانات الآخرين.

 

المصدر: الجزيرة نت

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)