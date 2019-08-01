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هذا الزر يتعقبك في جميع المواقع.. وهكذا يمكنك منعه
حذرت مؤسسة الحدود الإلكترونية "EFF" من أن زر الإعجاب بفيسبوك الموجود في بعض مواقع الإنترنت يُستخدم وسيلة للتتبع.
وأوضحت المؤسسة الأميركية أن زر الإعجاب ينقل عنوان أي بي (بروتوكول الإنترنت) الخاصة بالمستخدم، وكذلك نوع المتصفح وتاريخ ووقت فتح الموقع إلى شركة فيسبوك، بمجرد فتح موقع يحتوي عليه، حتى ولو لم يتم النقر عليه.
ويحدث هذا أيضا حتى لو لم يكن المستخدم مشتركا بشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.
ولمواجهة التعقب، تنصح المؤسسة بحظر زر الإعجاب بواسطة امتداد المتصفحات برايفاسي بادجر Privacy Badger المجاني الذي يتوفر لدى كل من كروم وفايرفوكس وأوبرا.
ولا يقوم الامتداد بحظر زر الإعجاب فحسب، ولكن أيضا العديد من أزرار الوسائط الاجتماعية الأخرى وجميع متعقبي الإعلانات الآخرين.
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