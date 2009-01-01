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الصحة العالمية: كورونا فيروسات "محيرة" يصعب إنتاج لقاحات لها
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن كورونا تصنف كفيروسات "محيرة للغاية"، مشيرة إلى أنه "من الصعب إنتاج لقاحات مضادة لها".
وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس في مؤتمر افتراضي: "لدينا بعض العلاجات التي يبدو وهي في المراحل المبكرة جدا أنها تحد من خطورة أو طول المرض، لكن ليس لدينا شيء يمكنه أن يقضي على الفيروس أو يوقفه".
وأوضحت هاريس أن المنظمة تركز على "معرفة المزيد بشأن 4 أو 5 من أبرز سبل العلاج الواعدة".
وأضافت: "تظهر بيانات ربما كانت إيجابية، لكننا بحاجة لأن نرى مزيدا من البيانات حتى نكون على يقين مئة بالمئة ونحن نقول إن هذا العلاج أفضل من ذلك".
كما قالت المتحدثة إن تفشي مرض "كوفيد 19" في إفريقيا "في تصاعد".
وعندما سئلت عن الفشل في احتواء الوباء في كل من الولايات المتحدة والبرازيل، قالت إن التحذيرات التي أطلقناها منذ البداية لم يتم التعامل معها بالجدية اللازمة.
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سيدني - استراليا
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