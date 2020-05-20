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المصنفة ايضاً في: العلوم والبيئة, منوعات

الصين تعلن عن دواء قادر على وقف عدوى كورونا

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 44 من الدقائق
المصدر: العربية نت
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الصين تعلن عن دواء قادر على وقف عدوى كورونا

رغم أن الوباء ظهر في الصين ثم أصاب العالم، فإن بلد المليار تحاول وقف الجائحة حيث أعلن فريق من العلماء الصينيين أنهم يطورون لقاحا جديدا واعدا ضد "كوفيد- 19"، بمقدوره إيقاف جائحة عدوى الفيروس التاجي.

 

في التفاصيل، يطور يعمل علماء في مختبر صيني هذا الدواء الجديد بالاعتماد على الأجسام المضادة، والتي يؤكدون أنها ستكون قادرة على إيقاف جائحة عدوى الفيروس التاجي الجديد.

 

ويتوقع هؤلاء المختصون أن ينجح الدواء قيد الإنجاز، ليس فقط في قصر زمن التعافي، بل وفي توفير مناعة قصيرة المدى.

 

وقال مدير مركز الابتكار المتقدم في علم الجينوم بجامعة بكين، صني شيه، إن الدواء يستخدم الأجسام المضادة المحايدة، التي عزلها فريقه من دماء 60 مريضا تم شفاؤهم، مضيفا أن هذا الدواء تجري تجربته بنجاح في مرحلة الاختبار على الحيوانات. وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وأضاف مدير المركز الصيني المختص أنه "عندما قمنا بحقن الأجسام المضادة المحايدة في الفئران المصابة، انخفض الحمل الفيروسي بعد خمسة أيام بمقدار 2.5 ألف مرة"، مضيفا أنه رُصد في ذات الوقت بأنه إذا تم إدخال الأجسام المضادة المحايدة في الحيوان قبل الإصابة، فسيظل الفأر في حالة صحية جيدة.

 

وأشار الخبير الدوائي الصيني إلى أن التجارب السريرية للدواء ستجرى في أستراليا ودول أخرى، ويتعين أن يكون جاهزا للاستخدام في العام الجاري.

 

وأعرب عن الأمل في أن "تصبح هذه الأجسام المضادة المحايدة دواء متخصصا يوقف الوباء".

المصدر: العربية نت

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