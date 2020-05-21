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المصنفة ايضاً في: العلوم والبيئة, منوعات

عالم كبير يصدم الجميع بشأن "لقاح كورونا"

آخر تحديث: منذ 5 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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عالم كبير يصدم الجميع بشأن &quot;لقاح كورونا&quot;
لقاح كورونا.. حلم ينتظره العالم

قال عالم أميركي كبير، الأربعاء، إنه يتعين على الحكومات ألا تعول على ظهور لقاح ناجح لكوفيد-19 قريبا حين تتخذ قراراتها بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة.

 

وأوضح وليام هيسلتاين الباحث الرائد بمجال السرطان والإيدز والجينات البشرية أن أفضل طريقة الآن للتعامل مع المرض هي السيطرة عليه من خلال التعقب الدقيق للعدوى واتباع إجراءات العزل الصارمة كلما بدأ في الانتشار.

 

ورغم إمكانية تصنيع لقاح لكوفيد-19، قال هاسلتين: "لن أعول على ذلك".

 

وأضاف أن لقاحات تم تصنيعها سابقا لأنواع أخرى من فيروسات كورونا فشلت في حماية الأغشية المخاطية في الأنف، حيث يدخل الفيروس للجسم.

 

وأشار إلى أنه حتى بدون علاج فعال أو لقاح يمكن السيطرة على الفيروس من خلال تحديد العدوى، والعثور على الأشخاص الذين تعرضوا لها وعزلهم.

 

وحث الناس على استخدام الكمامات وغسل اليدين وتطهير الأسطح والحفاظ على مسافات فاصلة.

 

وقال إن الصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى اتبعت هذه الاستراتيجية بنجاح، فيما لم تقم الولايات المتحدة ودول أخرى بما عليها "للعزل الإجباري" للذين تعرضوا للفيروس.

 

وقال إن الصين وكوريا الجنوبية وتايوان بذلت أفضل ما يمكن لكبح العدوى بينما قدمت الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل الأسوأ.

المصدر: سكاي نيوز

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