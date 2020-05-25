- كورونا.. اليابان ترفع حالة الطوارئ ودول تخففها والتصعيد يتواصل بين بكين وواشنطن
- سرطان البنكرياس الخطير.. شركة أدوية إسرائيلية تكشف عن خبر مهم
- أستراليا: بيوت الدعارة في سيدني تطالب بالسماح لها باستئناف نشاطها المتوقف بسبب كورونا
- دعوات للعمل أربعة أيام في الأسبوع بأستراليا
- الصين تلوح بوقف شراء الفحم وخام الحديد من أستراليا
- نيوزيلندا.. مزيد من النجاح في استراتيجية مواجهة فيروس كورونا
- قائد «الانقلاب الكبير»
- أستراليا: دعوات لتجنب الزحام في المواصلات العامة مع بدء عودة الطلاب للمدارس
- ... هل بدأ «الرقص فوق جثة» النظام السياسي في لبنان؟
- مفتي لبنان لدياب في خطبة العيد: لا نقبل تهميش رئاسة الحكومة
- «الكورونا» في إقليم الخروب.. عزل القرى أفضل وسائل المكافحة
- لهذه الأسباب .. ستسقط حكومة دياب
- حزب الله والعونيون: إفلات الغرائز الطائفية بشيوخها ومطارنتها
- فيول مغشوش أو غير مطابق للمواصفات: الجواب عند سوناطراك
- لا نريد أن نصلّي في القدس... نريد كهرباء لبشير
- توقعات الأبراج ليوم May 25, 2020
- ريتا أورا بـ"بيكيني" مثير!
- رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يمثل للمحاكمة في تهم فساد
- ولاية غرب أستراليا تستعد لأسوأ عاصفة منذ 10 سنوات
- لماذا يزدهر اليوم هذا الكذب على الفلسطينيّين وباسم فلسطين؟
- أيام باسيل ونصرالله الصعبة: التطبيع مع الأسد وإرضاء أميركا
- طبخة باسيل وبرّي لإحياء مشروع كابيتال كونترول: فات الأوان
- في مستشفى رفيق الحريري... لا عيد لمن صنعوا لنا العيد هذا العام
- نتنياهو: من يهددون بـ «إبادتنا» هم أنفسهم في خطر مماثل
- «كورونا» يتقدم ويعيد احتمالية «الإقفال العام».. وانفراجة بين دياب ومحيطه
- لبنان: هل ينجح «المركزي» باستراتيجية «الدولار المدعوم» لمواد أساسية؟
- قرار بحجز ممتلكات النائب حبيش بدعوى رفعتها قاضية مقربة من عون
- توقعات الأبراج ليوم May 24, 2020
- الجعجعة لترامب والطّحن للصين.. كيف بدأت العُملة الرقميّة الصينيّة في إطاحة الدولار من عرشه والتّأسيس لنظامٍ ماليٍّ جديد؟ وأين نجح الزعيم الصيني وفَشِل الأمريكي؟ ولماذا كانت ميركل أبرز الناجحين في اختِبار كورونا للزّعامات العالميّة؟
- بسبب خلافها مع أستراليا.. هل تلجأ الصين للغاز القطري؟
- بيلا حديد في بيكيني مثير!
- التسويات المالية مجددا بديل "البرامج الورقية"؟
- الكابيتال كونترول على طاولة الصندوق... والمصارف لحل عادل
- أسرار وخفايا لبنانية
- بين الدولة والمنهبة!
- بين مشروع هدّام وحالة هذيان
- من أين سيأتي «المركزي» بالدولارات لدعم الليرة؟
- الحكومة: «الحشيشة» نفط لبنان!
- إن كرَّر دياب «ما خَلّونا نشتغل» عليه أن يسمّي؟!
- لقاء باسيل- صفا: الفروقات لا تعني الافتراق
- هبطت الفوائد في العالم.. ماذا عن فوائد دين لبنان؟
- أستراليا: مثول السائق المسؤول عن حادث "حجاب هاوس" أمام المحكمة
- "كورونا" يُربك الحكومة: البلد لم يعد يحتمل الإقفال!
- مؤشرات الإنفجار تسابق خطط الاستقرار.. وبري: اللهم إني بلغت!
- متى سيتبرّأ زياد أسود من باسيل؟
- باسيل وحزب الله: الفيدرالية مقابل شرعية "الدويلة" المهيمنة
- الحكومة في 100 يوم: نكثت 97 % من الوعود
- هل يستقبل نصرالله رئيس "التيار الوطني" قريباً؟
- رياض سلامة من "معاند"... إلى Poker face
- كورونا يرتفع "هستيرياً": إلى الكارثة.. ومناعة القطيع؟... البزري: الوزارت كلّها مقصّرة
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
سرطان البنكرياس الخطير.. شركة أدوية إسرائيلية تكشف عن خبر مهم
أعلنت شركة رفائيل لصناعة الأودية أن 75 في المئة من المرضى الـ500 الذين تحتاج إليهم للمشاركة في المرحلة الثالثة الحاسمة من تجربة سريرية لعلاج سرطان البنكرياس النقلي (أي أن مصدر الورم السرطاني موجود في مكان آخر من الجسم) انضموا إليها بالفعل على الرغم من أزمة كورونا، وفق ما أفادت به صحيفة جيروسالم بوست.
وقال رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، سانجيف لوثر، إن الكثير من المشاركين في الدراسة من إسرائيل، مضيفا أن التجربة تسعى لتقييم فعالية وسلامة المركب الرئيسي للشركة CPI-613 في تركيبة مع فولفيرينوكس (Folfirinox) المعدل كخط أول للعلاج.
وأطلقت الشركة في يوليو الماضي المرحلة الثالثة لتجاربها السريرية لعلاج طورته لسرطان البنكرياس في ثماني منشآت في إسرائيل تقودها الطبيبة تاليا غولان، رئيسة مركز سرطان البنكرياس في مركز شيبا الطبي.
وقالت الصحيفة إن المرحلة الثالثة من الدراسة عشوائية ومحورية، وسيحصل خلالها 250 مريضا على جرعة كاملة من CPI-613، بينما سيخضع 250 مريضا آخرين إلى العلاج الكيماوي فقط.
وقال لوثر إن شركته تأمل أن تظهر النتائج مع حلول شهر سبتمبر، فعالية العلاج وأن تتمكن من التقدم بطلب والحصول على موافقة عاجلة من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية.
وأظهر CPI-613 خلال دراسات قبل السريرية والسريرية أنه يتفاعل مع فولفيرينوكس. وتبين خلال المرحلة الأولى من دراسة سريرية أن الحصول على CPI-613 بالتزامن مع فولفيرينوكس معدل، كان فعالا وآمنا لدى مرضى يعانون من سرطان البنكرياس النقلي وأظهروا متوسط بقاء إجمالي يصل إلى 19.9 شهرا ومتوسط بقاء خال من تطور المرض يصل إلى 9.9 أشهر.
والآن تسعى الشركة إلى التحقق خلال المرحلة الثالثة لدراسة CPI-613 يمكنه تحسين نوعية حياة مرضى سرطان البنكرياس.
ويعد سرطان البنكرياس ثالث سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، ويرتقب أن يحتل المركز الثاني بعد عام 2020، وفق دراسات عديدة.
وفي إسرائيل، شهدت الإصابات بسرطان البنكرياس ارتفاعا خلال السنوات الخمس الماضية، وسجلت 888 حالة في عام 2013 و1024 في 2018 فيما يرتقب أن العدد وصل إلى 1086 بحلول 2020، وفق الصحيفة.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- سرطان البنكرياس الخطير.. شركة أدوية إسرائيلية تكشف عن خبر مهم
- علماء في أستراليا يختبرون أسرع إنترنت في العالم
- عالم كبير يصدم الجميع بشأن "لقاح كورونا"
- الصين تعلن عن دواء قادر على وقف عدوى كورونا
- لقاح لكورونا يثبت فاعلية أولية.. واستعداد لتجربته على 600 شخص
- مادة مضادة لفيروس كورونا.. تحمي الأسطح لمدة 3 شهور
- مضاعفات "لم تكن في الحسبان" لكورونا.. وهذه المرة في الكُلى
- اختبار كورونا الذي روّج له ترامب "يثبت فشله"
- الصحة العالمية: كورونا فيروسات "محيرة" يصعب إنتاج لقاحات لها
- عالم إيطالي مخضرم: كورونا يتراجع.. ونواجه "مرضا مختلفا"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)