"أكبر خطوة للأمام منذ بدء الأزمة".. بريطانيا تقر ريمديسيفير كعلاج لكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنها ستستخدم عقار ريمديسيفير المضاد لفيروس الإيبولا في علاج بعض مرضى فيروس كورونا الذين من المرجح أن يستفيدوا منه، في إطار التعاون مع شركة غيلياد ساينسز المصنعة له.

وقالت الوزارة إن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 إلى أربعة أيام.

وصرح وزير الصحة مات هانكوك في مؤتمر صحفي للحكومة "ربما تكون هذه أكبر خطوة للأمام في علاج فيروس كورونا منذ بدء الأزمة".

وأضاف: "هذه خطوات مبكرة للغاية، لكننا مصممون على دعم العلم ومساندة المشروعات المبشرة".

وأشار إلى أن توزيع العقار سيتحدد وفق أكبر فائدة ممكنة منه، لكنها لم تفصح عن عدد المرضى الذين سيعالجون به.

من جانبها، أفادت المعاهد الوطنية الأميركية للصحة الأسبوع الماضي، أن بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج حالات كوفيد-19 التي تحتاج لأكسجين إضافي لكن لا تحتاج لأجهزة تنفس صناعي.

وقال الباحثون إنه نظرا لارتفاع حالات الوفاة رغم العلاج بريمديسيفير، من المرجح أن يكون العقار أكثر فاعلية باستخدامه مع عقاقير أخرى في علاج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

بدورها أوضحت شركة غيلياد أنها تتوقع صدور نتائج دراساتها على ريمديسيفير في علاج الحالات غير الحرجة من كوفيد-19 بحلول نهاية هذا الشهر.