كمامات N95 هي الوسيلة الأفضل لحمايتك من كورونا ولكنها باهظة الثمن، إليك طرقاً فعالة لإعادة استخدامها

كمامات N95 هي الوسيلة الأفضل للوقاية من كورونا/رويترز

كيف يمكن تطهير كمامات N95 لإعادة استخدامها، أصبح هذا السؤال يطرح بشدة مع استمرار توارد التقارير عن محدودية قدرات الكمامات الجراحية في الوقاية من فيروس كورونا.

وأصبح استخدام الكمامات إجبارياً في العديد من الدول، ولكن الخبراء يقولون إن الكمامات الجراحية، لا توفر حماية كاملة، مثل الكمامات N95.

ولكن الـN95 باهظة الثمن وهناك حاجة لترشيد استخدامها لجعلها متاحة للأطقم الطبية الأكثر حاجة لها في ظل الجائحة.

ولكن حتى البشر العاديون اليوم أصبحوا في خطر مع استمرار المرض، وبالتالي تبدو إعادة استخدام الكمامات الـN95 هي الخيار الأفضل وحتى ولو بدا غريباً.

ويجيز المركز الأمريكي للوقاية من الأمراض إعادة استخدام كمامات N95 في حالات الضرورة ويقدم إرشادات بهذا الخصوص للأطقم الطبية.

تقرير لموقع msn عرض بعض الطرق المقبولة لتطهير وإزالة التلوث المحتمل بهدف إعادة استخدام الكمامات N95 الشائعة، مع تأكيده على أنه يظل الأفضل استخدامها مرة واحدة.

وأشار التقرير إلى أنه جمع هذه الإرشادت من من ثلاثة مصادر موثوقة هي:

– إرشادات N95 لمتخصصي الرعاية الصحية من مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة.

– ورقة عام 2009 في دورية النظافة المهنية العلمية

– مقال للدكتور بيتر تساي، أحد مصممي كمامة N95 الحديثة

ممارسات شائعة يجب تجنبها تماماً في عملية تنظيف كمامات الـN95

– إياك ورش الكمامة الـN95 بالكحول السائل.

– إياك وأن تغسلها بالماء والصابون.

يشير الدكتور تساي إلى أن هذه الطرق يمكن أن تكسر الشحنة الكهربية الكامنة التي تعد مفتاحاً لطريقة تصفية N95 للجسيمات الصغيرة.

إذ يمكنها تقليل فعالية القناع بمقدار الثلث إلى النصف.

كيف يمكن تطهير كمامات الـN95 لإعادة استخدامها؟

هناك ثلاث طرق يمكن بواسطتها تطهير كمامات الـN95 لإعادة استخدامها.

وهذه الطرق يمكن تطبيقها في المنزل.

الطريقة الأولى: تدوير الاستخدام بعد حفظها

يمكنك إعادة استخدام كمامات الـM95 مرة ثانية بعد ثلاثة أيام من استخدامها لأول مرة.

يستشهد الدكتور تساي بدراسة في مجلة نيو إنجلاند الطبية تقول إنه يتم إبقاء الكمامة في مكان نظيف لمدة 72 ساعة على الأقل قبل ارتدائها مرة أخرى.

وبالطبع الشرط الأساسي ألا تشترك مع أي شخص آخر في استخدامها.

لم يتحقق تساي من هذه الطريقة بشكل تجريبي بنفسه، ولكنه يعتمد على الاعتقاد السائد بأن الفيروس التاجي لا يبقى لأكثر من 72 ساعة على جسم غير مضياف، مثل سطح كمامات الـN95.

الجانب السلبي لهذه الطريقة هو أنك تحتاج إلى عدة كمامات، لأنك قد تستخدم قناعاً واحداً أو أكثر لكل يوم.

ونحن نقترح بدورنا إطالة فترة عزل الكمامة إلى أكثر من ثلاثة أيام، وكذلك يفضل حفظها في صندوق أو كيس نظيف مغلق.

الطريقة الثانية: التبخير أو الغليان

غمر كمامة الـN95 في درجة حرارة 125 درجة مئوية أو الماء المغلي لمدة 3 دقائق سيعقمها دون تقليل كفاءة المرشح (الفلتر) بشكل ملحوظ، حسبما يقول الدكتور تساي.

ولكن لا تقلب الكمامة بشكل مفرط إذا قمت بغلياه، عليك فقط إبقاءها مغمورة.

لا ينصح باستخدام طريقة التبخير أو الغليان، إذ كانت الكمامة الخاصة بك تحتوي على طبقات خارجية وداخلية من الورق لأنها ستقوم بتفكيك طبقات الورق التي تحمل وسيط الفلتر بينهما.

الطريقة الثالثة: الفرن وسيلة بسيطة وفعالة للتطهير ولكنه يحمل خطراً لا تتوقعه

يقول كاتب التقرير إنه كان متردداً في إدراج هذه الطريقة لأنه، على الرغم من البساطة، فإنها ستجعل الفرن الخاص غير صالح للطهي.

يفترض إذا نفذتها أن يكون لديك فرن مخصص ثان.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت تخاطر بتلويث فرن تحضير الطعام الرئيسي لديك.

وقام الباحثون في جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية بتنفيذ هذه الطريقة باستخدام فرن مختبر.

ويوافق الدكتور تساي على أن تسخين كمامة الـN95 لمدة 30 دقيقة عند 70 درجة مئوية هو طريقة فعالة للتطهير.

أهم خطوة يجب مراعتها مع كمامة الـN95

لا تدمر كماماتك المطهرة حديثاً من خلال التعامل معها بشكل غير صحيح.

ومن أهم الإرشادات، ألا تدع يدك تنشئ جسراً بين الجزء الأمامي من الكمامة الذي يحوي الجسيمات التي تمنع الجراثيم والجزء الخلفي.

تدرب على خطوات ارتداء الكمامات N95 وإزالتها بشكل صحيح.