احذفها فوراً لو كانت على هاتفك.. جوجل يحظر 25 تطبيقاً، تسرق بياناتك الشخصية على فيسبوك

قررت شركة جوجل إزالة نحو 25 تطبيقاً لأنظمة أندرويد من على منصة "جوجل بلاي" بعدما حذرتها شركة Evina للأمن السيبراني من أنَّ هذه التطبيقات تسرق بيانات تسجيل دخول المستخدمين على فيسبوك.

وفق تقرير لصحيفة Gadgets Now الأمريكية، السبت 4 يوليو/تموز 2020، فإن هذه التطبيقات تحتوي على برامج خبيثة تحفظ تفاصيل تسجيل دخولك على فيسبوك، إذا ثبّت أي من هذه التطبيقات على هاتفك.

كما يصل عدد مرات تحميل هذه التطبيقات الـ25 مجتمعة إلى 2 مليون تحميل، وتوفر في الغالب خدمات مثل إدارة الملفات وخلفيات الشاشات والكشاف ومُعدِل لقطات الشاشة.

لائحة التطبيقات: إليكم قائمة بالتطبيقات الـ25 وفقاً لشركة Evina للأمن السيبراني التي أوصت بشدة حذفها من هاتفك:

تطبيق Super Wallpapers Flashlight ووصل عدد مرات تحميله إلى 500 ألف.

تطبيق Padenatef ووصل عدد مرات تحميله إلى 500 ألف.

تطبيق Wallpaper Level ووصل عدد مرات تحميله إلى 100 ألف.

تطبيق Contour level wallpaper ووصل عدد مرات تحميله إلى 100 ألف.

تطبيق Iplayer & iwallpaper ووصل عدد مرات تحميله إلى 100 ألف.

تطبيق Video maker ووصل عدد مرات تحميله إلى 100 ألف.

تطبيق Color Wallpapers ووصل عدد مرات تحميله إلى 100 ألف.

تطبيق Pedometer ووصل عدد مرات تحميله إلى 100 ألف.

تطبيق Powerful Flashlight ووصل عدد مرات تحميله إلى 100 ألف.

تطبيق Super Bright Flashlight ووصل عدد مرات تحميله إلى 100 ألف.

تطبيق Super Flashlight ووصل عدد مرات تحميله إلى 100 ألف.

تطبيق لعبة Solitaire ووصل عدد مرات تحميلها إلى 100 ألف.

تطبيق Accurate scanning of QR code ووصل عدد مرات تحميله إلى 50 ألفاً.

تطبيق لعبة Classic card ووصل عدد مرات تحميلها إلى 50 ألفاً.

تطبيق Junk file ووصل عدد مرات تحميله إلى 50 ألفاً.

تطبيق Synthetic Z ووصل عدد مرات تحميله إلى 50 ألفاً.

تطبيق File Manager لإدارة الملفات ووصل عدد مرات تحميله إلى 50 ألفاً.

تطبيق Composite Z ووصل عدد مرات تحميله إلى 50 ألفاً.

تطبيق Screenshot capture ووصل عدد مرات تحميله إلى 50 ألفاً.

تطبيق خلفيات الشاشة Daily Horoscope Wallpapers ووصل عدد مرات تحميله إلى 10 آلاف.

تطبيق Wuxia Reader ووصل عدد مرات تحميله إلى 10 آلاف.

تطبيق Plus Weather ووصل عدد مرات تحميله إلى 10 آلاف.

تطبيق Anime Live Wallpaper ووصل عدد مرات تحميله إلى 10 آلاف.

تطبيق iHealth step counter ووصل عدد مرات تحميله إلى 10 آلاف.

تطبيق Com.tyapp.fiction ووصل عدد مرات تحميله إلى 10 آلاف.