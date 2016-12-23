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«الأخضر» السعودي يختتم 2016 بتقدم نحو الـ 50... والصدارة للأرجنتين
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 2016 بتقدم جديد له في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الشهري الذي صدر أمس (الخميس)، إذ تقدم إلى المركز الـ54 محققاً 605 نقاط، بعدما كان في تصنيف الشهر الماضي في المركز الـ56.
وكان «الأخضر» في المركز الـ80 بداية 2016، إذ صعد خلال هذا العام 26 مركزاً نظير النتائج الناجحة التي ظفر بها في منافسات الدور الثالث من تصفيات آسيا النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، والتي وضعته على صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، لكن المنتخب السعودي على مستوى قارة آسيا لم يتقدم بشكل كبير، إذ يحضر في المركز الخامس بين منتخبات القارة، التي يتصدرها منتخب إيران ثم المنتخب الكوري الجنوبي ويليه منتخبي اليابان وأستراليا.
وعلى مستوى الوطن العربي، جاء منتخب تونس في المركز الأول (35 عالمياً) برصيد 738 نقطة، ومتراجعاً مركزاً واحداً مقارنة مع تصنيف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بينما حافظ منتخب مصر على المركز الـ36 عالمياً (719 نقطة)، على غرار المنتخب الجزائري (38 عالمياً) بـ692 نقطة، كذلك حافظ منتخب المغرب على موقعه (57 عالمياً) برصيد 587 نقطة.
أما على الصعيد العالمي، فاستمر منتخب الأرجنتين في المركز الأول بعدما انتزع الصدارة من منتخب بلجيكا في نيسان (أبريل) الماضي وتمسك بها حتى هذا الشهر (نهاية العام 2016)، وذلك برصيد 1634 نقطة، بينما حل غريم الأرجنتين التقليدي منتخب البرازيل في المركز الثاني بفارق 90 نقطة، إذ كسبت الأرجنتين 10 مباريات من أصل 15 خاضتها في 2016، خسرت منها ثلاث مباريات بينها نهائي بطولة كوبا أميركا في أميركا أمام تشيلي، وأخرى أمام البرازيل في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، فيما حل منتخب ألمانيا في المركز الثالث أمام منتخبات، تشيلي وبلجيكا وكولومبيا.
في حين، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم لقب «أفضل منتخب صاعد» للمنتخب الفرنسي الذي حضر في المركز السابع لتصنيف هذا الشهر، وجاء منتخب البرتغال في المركز الثامن، وحلت الأوروغواي في المركز الـ9 وإسبانيا في المركز الـ10.
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