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الكاميروني سونغ «عاد من بعيد» بعد السكتة الدماغية

آخر تحديث: منذ 10 ساعة 38 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 446
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الكاميروني سونغ «عاد من بعيد» بعد السكتة الدماغية

باريس - أ ف ب: أعلن القائد السابق لمنتخب الكاميرون لكرة القدم ريغوبرت سونغ، الذي تعرض لسكتة دماغية مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، أنه «عاد من بعيد»، وذلك في مقابلة نشرتها السبت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية.

 

وقال سونغ (40 عاماً) «حقاً لقد عدت من بعيد».

 

وأضاف: «أتذكر أخانا مارك فيفيان فويه، الذي توفي خلال مباراة مع منتخب بلاده في مدينة ليون الفرنسية عام 2003».

 

وتابع: «كنا معاً في الصباح، ومعاً في غرف الملابس، ومعاً على أرض الملعب (...) ثم مضى. الأمور قد تتغير بسرعة فائقة»، مضيفاً «أعرف ذلك الآن أكثر من السابق، لأني نجوت بأعجوبة».

 

وتعرض سونغ لسكتة دماغية عندما كان في منزله في ياوندي.

 

وقال عن ذلك اليوم: «لحسن الحظ وصل شخص كنت بانتظاره. ومن حسن حظي أيضاً أني سقطت على جنبي وخرج لساني».

 

وأدخل النجم السابق المستشفى في ياوندي، ونقل لاحقاً إلى فرنسا، إذ كان في غيبوبة أفقدته كثيراً من وزنه. ويحمل سونغ الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات في كأس أمم أفريقيا (8 مرات و36 مباراة) وخاض 137 مباراة دولية، وشارك في كأس العالم أربع مرات (1994 و1998 و2002 و2010).

 

كما أحرز ذهبية ألعاب سيدني الأولمبية 2000. ودافع سونغ على صعيد الأندية عن ألوان متز ولنس الفرنسيين، وليفربول الإنكليزي، وغلطة سراي وطرابزون سبور التركيين.

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