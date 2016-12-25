مصر تلاقي تونس قبل «أمم أفريقيا»

أعلن المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم «الجبلاية» ثروت سويلم إقامة مباراة ودية بين منتخبي بلاده وتونس في الثامن من كانون الثاني (يناير) المقبل بملعب القاهرة الدولي، بحضور الجماهير، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في الـ14 من الشهر المقبل في دولة الغابون، نافياً ما تردد عن طلب المدير الفني للمنتخب المصري الأرجنتيني هيكتور كوبر إلغاء المباراة، مشدداً على أن كوبر يعول على اللقاء لوضع الملامح النهائية للتشكيل الذي سيخوض به البطولة القارية.

من جانب آخر، رفضت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، عودة نظام «الاستبدال في قوائم الأندية» خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ووافقت على إنشاء رابطة الأندية المحترفة، كما وافقت على إنشاء مقر جديد للاتحاد وفندق متطور لاستضافة معسكرات المنتخبات المصرية. ووافقت الجمعية على إنشاء لجنة «القيم والأخلاق»، على رغم اعتراض عدد من رؤساء الأندية أبرزهم رئيس الزمالك مرتضى منصور، فيما أجلت مناقشة التعديلات المقترحة على لائحة اتحاد الكرة «الجبلاية» لأجل غير مسمى.

على صعيد آخر، بلغ وادي دجلة دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم بفوزه على «فاركو» أحد أندية الثالثة (3- صفر) في دور الـ32، وسيواجه الفائز من طنطا وأسوان غداً (الإثنين)، وفي الدور ذاته فاز طلائع الجيش على فريق كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف وينتظر الفائز من لقاء الشرقية والنصر للتعدين، وفاز الداخلية على الجونة بهدف من دون مقابل وسيواجه الأهلي الذي اكتسح الألومنيوم (6-صفر).

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية