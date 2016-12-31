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الزمالك والعين.. يفقدان «أحلامهما»
لم يخلُ عام 2016 من اللحظات الصعبة أو الرائعة على الصعيد العربي في قارتيه، إذ شهدت «الأفريقية» حدثاً تاريخياً عندما فجر فريق ميلمودي صن داونز الجنوب أفريقي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه بدوري الأبطال على حساب الزمالك المصري، خصوصاً أنه عاد للمشاركة في المسابقة بعد خروجه من دور الـ16 أمام فيتا كلوب الكونغولي، الذي استبعد لمخالفته اللوائح بإشراك لاعب ليس مقيداً في قائمته.
وعلى الصعيد الآسيوي، يبرز عدد من الأحداث منها بلوغ العين الإماراتي المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، لكنه خسر اللقب أمام جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي. ومن أبرز الأحداث في الألعاب الفردية فوز الولايات المتحدة الأميركية بصدارة الترتيب في دورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016) برصيد 46 ميدالية ميدالية ذهبية و37 فضية و38 برونزية، فيما تمكنت ثمان دول عربية من الصعود إلى منصات التتويج في الدورة الأولمبية، إذ فازت البحرين بميداليتين ذهبية وفضية، والكويت بميداليتين ذهبية وبرونزية، والأردن بميدالية ذهبية، والجزائر بميداليتين فضيتين، وقطر بميدالية فضية واحدة، ومصر وتونس ثلاث برونزيات لكل منهما، والمغرب والإمارات برونزية واحدة لكل منهما.
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