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سيلتيك يكسب قمة اسكتلندا
دبلن - رويترز: مضى سيلتيك بطل الدوري الاسكتلندي لكرة القدم بخطى واثقة نحو الفوز باللقب للمرة السادسة على التوالي و48 إجمالاً بعدما قلب تأخره لفوز (2-1) على مضيفه وغريمه التقليدي رينجرز.
وافتتح كيني ميلر التسجيل لرينجرز لكن موسى ديمبلي أدرك التعادل مسجلاً هدفه 19 في كل المسابقات هذا الموسم قبل أن يحرز سكوت سينكلير هدف الفوز في الشوط الثاني ليمنح سيلتيك الفوز في أول زيارة لاستاد إبروكس منذ آذار (مارس) 2012.
وعزز سيلتيك صدارته للترتيب برصيد 58 نقطة من 20 مباراة متفوقاً بفارق 19 نقطة على رينجرز صاحب المركز الثاني الذي خاض 21 مباراة.
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