مورينيو: على مارسيال الاستماع إلَّي وليس إلى وكيله

مانشستر (إنكلترا) - أ ف ب: نصح مدرب فريق مانشستريونايتد الإنكليزي جوزيه مورينيو المهاجم الفرنسي انطوني مارسيال بالاستماع له بدلاً من وكيل أعماله، وذلك في أعقاب تقارير عن دراسة الأخير عروضاً لانتقال اللاعب.

المهاجم الدولي يعد أفضل مسجل للنادي خلال الموسم الماضي بـ17 هدفاً، إلا أن مشاركاته مع «الشياطين الحمر» تراجعت منذ تولي المدرب البرتغالي تدريب الفريق مطلع هذا الموسم، إذ سجل مارسيال هدف التعادل أول من أمس (السبت) أمام فريق ميدلزبره ما أسهم في فوز فريقه (2-1)، وكان الهدف الثاني فقط لمارسيال مع ناديه هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، والخامس له في المسابقات كافة.

ولم يخفِ المدرب انتقاداته للوكيل فيليب لابولي، وذلك في ظل تقارير عن قيامه بدراسة عرض لانتقال مارسيال إلى نادي إشبيلية الإسباني، إذ قال مورينيو: «على انطوني الاستماع لي وليس لوكيل أعماله»، مضيفاً: «مارسيال لعب وخلق فرصاً وسجل، وقاتل وكان إيجابياً جداً، وأعرف أنه موهبة كبيرة، فهو لاعب يتمتع بظروف رائعة ليكون بارزاً، وعليه الاستماع لي في التدريب يومياً، فكل تقويم أعطيه هو محاولة لتحسين مستوى اللاعبين».

ودعا مدرب مانشستريونايتد اللاعب مارسيال للاقتياد بزميله الأرميني هنريك مخيتارين الذي عانى لنيل مكانه في التشكيلة في المباريات الأولى بقيادة مورينيو، إلا أنه ثبّت موقعه وسجل ثلاثة أهداف في المباريات الأربعة الأخيرة، وقال المدرب: «مع مخيتارين كنت أتلقى يومياً اتصالاً من وكيل أعماله ليقول لي إن مخيتارين سيكون لاعباً أفضل معك. لكن مع مارسيال أقرأ يومياً في الصحف أن مارسيال ذاهب إلى إشبيلية، ومارسيال سيعار إلى نادٍ آخر، وأن مارسيال ليس سعيداً، فعلى مارسيال الاستماع إلي».

وكان فريق ميدلزبره تقدم في مباراة أول من أمس (السبت) بهدف (67)، قبل أن يعادل مانشستر بهدف لمارسيال (85)، ويتقدم بعد ذلك بأقل من 90 ثانية بهدف لمواطنه بول بوغبا، بينما كان مانشستريونايتد حقق نتائج مخيبة في بداية عهد مورينيو، إلا أن فوزه على ميدلزبره كان الخامس توالياً له في الدوري الممتاز، إذ بات الفريق حالياً من دون هزيمة في 12 مباراة في كل المسابقات، وهو السادس في ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن تشيلسي (المتصدر).