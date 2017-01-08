«الأرقام».. صخرة يحطمها «الريال»!

مدريد - أ ف ب: حقق ريال مدريد عودة موفقة إلى منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وعادل رقم غريمه برشلونة من حيث عدد المباريات المتتالية، التي خاضها من دون هزيمة، وذلك بفوزه الساحق السبت على ضيفه غرناطة (5-صفر) في المرحلة الـ17.

وغاب ريال عن مسابقة الدوري في المرحلة الـ16 الأخيرة لعام 2016 بسبب انشغاله بكأس العالم للأندية، التي أحرز لقبها على حساب كاشيما انتلرز الياباني، ما سمح لبرشلونة وإشبيلية بتضييق الخناق عليه، بعدما أصبح الأول على بعد ثلاث نقاط منه والثاني على بعد أربع نقاط.

وحسم ريال اللقاء قبل مرور نصف ساعة على البداية بعد تقدمه بثلاثية نظيفة، وتألق ايسكو بتسجيله ثنائية (21 و31) وأضاف الفرنسي كريم بنزيمة (20) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (27) والبرازيلي كاسيميرو (58) الأهداف الثلاثة الأخرى.

وحمل هذا الفوز، الذي سمح لريال بالابتعاد موقتاً عن برشلونة وإشبيلية بفارق 6 و7 نقاط على التوالي بانتظار الاختبار الذي ينتظر النادي الكاتالوني الأحد في ملعب فياريال ولقاء إشبيلية مع ريال سوسييداد في وقت لاحق من اليوم، نكهة مميزة لأنه عادل الرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية دون هزيمة في جميع المسابقات وهي 39 مباراة.

وأصبح ريال، الذي تعود هزيمته الأخيرة إلى السادس من نيسان (أبريل) حين سقط أمام فولفسبورغ الألماني (صفر-2) في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، يتشارك الرقم القياسي مع غريمه برشلونة، الذي حققه خلال موسم 2015-2016.

وحافظ ريال على سجله الخالي من الهزائم في الدوري فقط للمباراة الـ28 على التوالي، وهي أفضل سلسلة له منذ 1997 (29 مباراة)، علماً بأن الرقم القياسي لعدد المباريات من دون هزيمة في الدوري يحمله ريال سوسييداد (38 بين 29 أبريل 1979 و11 أيار/ مايو 1980).

وستكون الفرصة قائمة أمام النادي الملكي للإنفراد بالرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية من دون هزيمة، عندما يحل الخميس المقبل ضيفاً على إشبيلية في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس.

وكان النادي الملكي فاز ذهاباً على أرضه الأربعاء بثلاثية نظيفة على رغم غياب نجمه كريستيانو رونالدو، الذي غاب أيضاً عن المباراة الأخيرة في 2016 ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الكأس (3-صفر) من أجل الحصول على بعض الراحة.