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البولندية رادفانسكا في نهائي بطولة سيدني للتنس
آخر تحديث: منذ 1 ساعةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
(رويترز) - صعدت البولندية أجنيشكا رادفانسكا المصنفة الثانية إلى الدور النهائي في منافسات فردي السيدات ببطولة سيدني الدولية للتنس يوم الخميس.
ففي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في استراليا فازت رادفانسكا على التشيكية باربورا ستريكوفا بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-1 و6-2 لتضمن المنافسة على اللقب.
وتأتي البطولة في إطار الاستعداد لبطولة استراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي والتي تنطلق في ملبورن بارك في الأسبوع المقبل.
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