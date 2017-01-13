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إبراهيموفيتش: هدفي الدوري الإنكليزي
لندن - أ ف ب: وضع المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هدفاً أساسياً له، مستنداً إلى سرعة تأقلمه مع ناديه الجديد مانشستر يونايتد، الذي تحسن أداؤه في الفترة الأخيرة بعد بداية متعثرة مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، إذ فاز «الشياطين الحمر» في مبارياتهم الست الأخيرة في الدوري المحلي.
وعلى رغم الانتقادات التي واجهها إبراهيموفيتش من المشككين في قدرته على التأقلم مع الدوري، الذي أنتقل إليه هذا الموسم من باريس سان جرمان الفرنسي، قدم المهاجم السويدي (35 عاماً) أداء لافتاً، بتسجيله 18 هدفاً في كل المسابقات، بينها 13 في الدوري الممتاز، إذ يحتل المهاجم المخضرم المركز الثاني في ترتيب أفضل هدافي الدوري بفارق هدف خلف مهاجم تشلسي، الإسباني دييغو كوستا.
وشدد اللاعب على أنه لا يكترث بالصراع على لقب أفضل هداف، بل يسعى إلى إضافة لقب الدوري الممتاز إلى ألقاب البطولات المحلية التي أحرزها مع أندية اياكس امستردام الهولندي ويوفنتوس (جرد الأخير من لقبيه عامي 2005 و2006 بسبب التلاعب بالنتائج) وانتر ميلان وميلان الإيطاليين، وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان، وقال إبراهيموفيتش في تصريحات للموقع الإلكتروني لناديه، وذلك قبل أيام من المواجهة المرتقبة مع ضيفه فريق ليفربول (ثاني الترتيب) التي ستقام الأحد المقبل: «أطارد اللقب الأساسي، الدوري الممتاز، فهذا هو هدفي الأساسي»، مضيفاً: «الإنجازات الشخصية تترافق مع الهدف الأساسي، لأنها تشكل العلاوة لكل لاعب فردي، وإذا حققت المجموعة النتائج المرجوة، فالأفراد سيحققون المرجو أيضاً»، مشيراً إلى أن ما يهمه هو «محاولة مساعدة الفريق، ومحاولة القيام بما أجيده، أي تسجيل الأهداف، واللعب بطريقة جيدة وصناعة الفرص لزملائي».
وتابع المهاجم السويدي: «لم أضع لنفسي أي أهداف فردية، لأني حققت ما أصبو إليه بعد ثلاثة أشهر في إنكلترا، فنجحت في غزو إنكلترا، إذ احتاج الأمر ثلاثة أشهر»، بينما رأى إبراهيموفيتش الذي يشارك في مواجهة (الأحد) ضد ليفربول بعد تعافيه من المرض، أن يونايتد بدأ يجد طريقه بقيادة مورينيو، إذ لم يهزم الفريق في مبارياته الـ15 الأخيرة في المسابقات كافة، وفاز في آخر تسع مباريات، بينها مباراتان في غضون أربعة أيام، وهي على ريدينغ (4-0) في الدور الثالث لمسابقة الكأس (السبت) الماضي، وعلى هال سيتي (2-0) في مباراة (الثلثاء) الماضي في نصف نهائي كأس الرابطة، فعلى رغم تخلف يونايتد عن تشلسي (المتصدر) بفارق 10 نقاط بعد 20 مرحلة، رأى إبراهيموفيتش أن الفرصة مازالت قائمة أمام فريقه للمنافسة على اللقب، لأنه «في آخر شهر ونصف الشهر سرنا على الطريق الصحيح، فالفارق كان أكبر إلا أنه أصبح أفضل الآن، وننتظر الأخطاء من الفرق الأخرى».
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