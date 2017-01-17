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مصر مصممة على العودة... وغانا تبحث عن لقب خامس
فرانسفيل (الغابون) - أ ف ب: تبدو مصر مصممة على ترجمة عودتها إلى كأس الأمم الأفريقية، بعد غيابها ثلاث دورات متتالية، بفوز افتتاحي في المجموعة الرابعة من البطولة المقامة في الغابون، بينما تأمل غانا بتحقيق لقبها الخامس.
ويقع المنتخبان في المجموعة الرابعة، التي تنطلق مبارياتها اليوم (الثلثاء) في بور جانتي بالغابون، التي تستضيف النهائيات الأفريقية حتى الخامس من شباط (فبراير). وتنطلق منافسات الجولة الأولى من هذه المجموعة بلقاء غانا وأوغندا، على أن يليها في اليوم نفسه لقاء مصر ومالي.
وحققت مصر، التي تحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب القاري (سبع مرات)، وعدد المشاركات (23)، أداء مثالياً في التصفيات، فتصدرت المجموعة السابعة من دون أية هزيمة، وتأهلت للبطولة على حساب نيجيريا، التي أحرزت لقب عام 2013.
كما أن أداء المنتخب المصري لكرة القدم انعكس على تصفيات كأس العالم 2018، إذ يتصدر مجموعته بست نقاط من فوزين في مباراتين، متقدماً على أوغندا (4 نقاط) وغانا (نقطة واحدة)، والكونغو (صفر).
وتعود مصر للمنافسة إثر غياب من النسخ الثلاث الأخيرة (2012، 2013، و2015)، علماً بأنها تحمل سبعة ألقاب، منها ثلاثة متوالية (2006، 2008، و2010)، وهو إنجاز لم يحققه أي منتخب آخر.
وحققت مصر الإنجاز بقيادة المدرب حسن شحاتة، إلا أنها تخوض النهائيات الحالية بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي سبق له أن اختير أفضل مدرب في الدوري الإسباني، مع نادي مايوركا (1999)، وتخوض مصر هذه البطولة بجيل شاب بمعظمه، يضم محترفين في الخارج، أبرزهم لاعب وسط فريق روما الإيطالي محمد صلاح (24 عاماً) الذي يعلق المصريون آمالا كبيرة على مهارته، وإلى جانبه سيكون آخرون، مثل محمد النني (24 عاماً) لاعب أرسنال الإنكليزي، ورمضان صبحي (19 عاماً) لاعب ستوك سيتي، وأحمد المحمدي (29 عاماً) قائد هال سيتي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» (22 عاماً) لاعب اتحاد جدة السعودي.
في المقابل، تظل غانا، المتوجة باللقب أربع مرات (1963 و1965 و1978 و1982)، مرشحة دائماً للمنافسة في الأدوار النهائية، واقترب منتخب «النجوم السوداء» في الأعوام الماضية من نيل لقب طال انتظاره، إلا أن مساره كان يعرقل في المحطات الأخيرة. فهو حل وصيفاً مرتين، وثالثاً مرة واحدة، في البطولات الخمس الأخيرة، إلا أن غانا ستسعى هذه السنة إلى تجاوز هذه العقبات، معتمدة في شكل أساسي على لاعبين بارزين، منهم نجلا الأسطورة عبيدي بيليه الشقيقان أندريه وجوردان إييو، واساموا جيان مهاجم الأهلي الإماراتي.
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