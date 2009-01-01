خيول «بوركينا» عقبة «الفراعنة» لبلوغ النهائي

تلتقي مصر وبوركينا فاسو على ملعب «دانجوندجي» بالعاصمة ليبرفيل اليوم (الأربعاء) في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تختتم بالغابون الأحد المقبل، فيما تلتقي الكاميرون وغانا غداً في الدور ذاته.

ويسعى المنتخب المصري إلى بلوغ المباراة النهائية، ثم التتويج باللقب، الذي ظفر به سبع مرات، منها ثلاث مرات على التوالي (2006 و2008 و2010) مع المدير الفني الوطني حسن شحاتة وجيل ذهبي كان يقوده عميد لاعبي العالم السابق أحمد حسن.

وبعد الغياب من النسخ الثلاث الأخيرة في البطولة القارية عاد منتخب «الفراعنة» للتألق في البطولة الحالية، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، وتصدر المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط بعد التعادل مع مالي، والفوز على أوغندا وغانا، ثم أقصى المنتخب المغربي من طريقه في الدور ربع النهائي. وعلى رغم غياب لاعب وسط أرسنال الإنكليزي محمد النني، وجناح الأهلي السعودي محمد عبدالشافي، ومهاجم الأهلي المصري مروان محسن، بداعي الإصابة فإن كوبر يمتلك لاعبين من أصحاب المهارات الفنية العالية، وأبرزهم مهاجم روما الإيطالي محمد صلاح، ومهاجم الاتحاد السعودي محمود عبدالمنعم «كهربا»، اللذان حسما مواجهتي غانا والمغرب بهدفين رائعين، كما يبرز في الدفاع علي جبر وأحمد حجازي وأحمد فتحي وأحمد المحمدي، وفي الوسط عبدالله السعيد وطارق حامد ومحمود تريزيجيه، ويطمئن كوبر للحارس المخضرم عصام الحضري، الذي ذاد عن مرماه ببسالة وظهر بمستوى فني مميز، وخصوصاً أمام غانا والمغرب، ويشدد الحضري (44 عاماً) على أنه يحلم بقيادة منتخب بلاده إلى اللقب الأفريقي الثامن في تاريخه، مشيراً إلى أنه لا يهتم بالأرقام الشخصية، وأن ما يطمح إليه هو التأهل للمباراة النهائية والفوز بالكأس، محذراً من صعوبة المنافس وطموحه في الظفر باللقب للمرة الأولى. من جهته، يسعى منتخب بوركينا فاسو إلى الاستمرار في تحقيق النتائج المميزة، إذ تصدر المجموعة الأولى على حساب المنتخب الكاميروني العريق، ومنتخب البلد المنظم الغابون، ومنتخب غينيا بيساو، ثم أقصى تونس من الدور ربع النهائي.

ويشارك منتخب «الخيول» للمرة الـ في البطولة الأفريقية، وودع من الدور الأول في ثماني مرات، بينما خرج من نصف النهائي عام 1998، وللمصادفة كانت أمام المنتخب المصري، وخسر في المباراة النهائية في نسخة 2013 أمام المنتخب النيجيري. ويقود منتخب بوركينا فاسو المدرب البرتغالي باولو دوراتي، الذي أقيل من المنصب ذاته بعد تذيل المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2012 إثر الخسارة أمام أنغولا والسودان وساحل العاج، ويعول دوراتي على كواكو كوفي في حراسة المرمى، وباكاري كوني وستيف ياغو وكوليبالي ويوسوفو دايو في الدفاع، وبيرتران تراورى وعبدالرازق تراوري وناكولما وبريجيوس في الوسط، واريستيد بانسيه وآلان تراورى في الهجوم.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية