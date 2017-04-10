الهلال في محك الوحدة .. والفتح يلاقي الجزيرة

يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره الوحدة الإماراتي اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. يدخل الهلال المواجهة وفي رصيده خمس نقاط بالمركز الثاني في المجموعة التي يتصدرها الريان القطري بـ6 نقاط، وبيروزي الإيراني ثالثاً بـ4 نقاط، بينما يحتل الوحدة الإماراتي المركز الأخير بنقطة واحدة، ويسعى الهلال إلى حصد النقاط الثلاث على حساب الوحدة لضمان صدارة المجموعة والابتعاد نقطياً في حال تعادل أو خسارة الريان القطري الذي يواجه فريق بيروزي على استاد آزادي بطهران. يذكر أن فريقي الهلال والوحدة تعادلا بهدفين لكل منهما في المباراة الماضية في أبوظبي ضمن منافسات الجولة الثالثة، فيما كسب الريان القطري فريق بيروزي الإيراني بثلاثة أهداف في مقابل هدف في الجولة ذاتها. وفي الجهة الأخرى، يسعى فريق الفتح السعودي إلى تحقيق فوزه الثاني عندما يحل ضيفاً على الجزيرة الإماراتي اليوم في أبوظبي ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي يلتقي فيها أيضاً لخويا القطري مع استقلال خوزستان الإيراني في الدوحة، ويتصدر الاستقلال ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط في مقابل 5 نقاط للخويا، و4 نقاط للفتح، ولم يحصد الجزيرة أي نقطة. وكسب الفتح في الجولة الماضية نظيره الجزيرة بثلاثة أهداف في مقابل هدف، فيما تعادل فريقا لخويا القطري والاستقلال الإيراني بهدف لكل منهما في الجولة ذاتها. الهلال - الوحدة

من المنتظر أن تكتظ جنبات استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض بالجماهير، خصوصاً أن الفريق يعيش أفضل أحواله الفنية، بعد أن بات على بعد 3 نقاط فقط من تحقيق الدوري المحلي، إضافة إلى تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تغلب على غريمه التقليدي النصر في ربع نهائي المسابقة. الكتيبة الهلالية تحمل الأوراق الرابحة في المراكز كافة، وإن كانت القوة الأكبر في منتصف الميدان بوجود البرازيلي إدواردو وسالم الدوسري وسلمان الفرج وعبدالله عطيف، ويظل الغائب الأبرز نواف العابد لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة السابقة التي جمعت الفريقين في الجولة الماضية من المسابقة.

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية