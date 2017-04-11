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«الدفاع» يهدد الأهلي أمام الاتحاد
يلتقي حامل اللقب الأهلي مع الاتحاد السكندري اليوم (الثلثاء) في المرحلة الـ24 من الدوري المصري لكرة القدم، ويسعى الفريق «الأحمر» بقيادة المدير الفني المحلي حسام البدري إلى تعزيز موقعه في صدارة المسابقة برصيد 58 نقطة، ويعاني البدري من نقص في خط الدفاع، إذ يغيب أحمد حجازي بعد إصابته بالعضلة الضامة في مواجهة بتروجيت الأخيرة. كما يغيب محمد نجيب للسبب ذاته، فيما لم تكتمل جاهزية رامي ربيعة العائد أخيراً من إصابة حرمته من المشاركة في المباريات فترة طويلة عن المباريات، وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم النيجيري جونيور أغايي في مباراة اليوم على رغم تعافيه من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية. من جهته، نفى المدير الفني للأهلي حسام البدري نية ناديه الاستغناء عن الجناح الأيسر الدولي التونسي علي معلول إلى نادي الترجي التونسي بعد تعاقد النادي «الأحمر» مع لاعب سموحة أيمن اشرف، وأوضح البدري أنه سيدفع بمعلول في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري بعدما فضل منحه راحة في مباراتي الداخلية وبتروجيت الأخيرتين لتفادي تعرضه للإرهاق بعد مشاركاته المتعددة مع منتخب بلاده. من جانبه، يسعى الاتحاد السكندري إلى تحسين مركزه إذ يحتل المركز الثامن برصيد 30 نقطة، ويفتقد «زعيم الثغر» خدمات المهاجمين كابونغو كاسونغو ومحمد سالم للإصابة، بينما سيستعيد المدافع محمد عطوة الذي تماثل للشفاء. وفي المرحلة الـ24 من الدوري المصري، فاز مصر المقاصة على المقاولون العرب بهدفين من دون مقابل ليحافظ على موقعه في المركز الثاني برصيده إلى 54 نقطة، فيما توقف رصيد المقاولون عند 28 نقطة في المركز الـ11، كما فاز النصر للتعدين على الداخلية بهدف من دون مقابل ليرفع رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الـ16 بفارق نقطة خلف الداخلية صاحب المركز الـ15 برصيد 17 نقطة. على صعيد آخر، طالب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بإيقاف النشاط الرياضي حداداً على أرواح ضحايا تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين في مصر، مشيراً إلى أنه اتصل برئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة وطالبه بإيقاف المسابقات الرياضية. وقال منصور: «أعلنت حال الحداد ثلاثة أيام في نادي الزمالك بعد أحداث التفجيرات المؤسفة». كما نعى النادي الأهلي في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) ضحايا التفجيرين.
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